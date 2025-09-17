El Varea se mide al Sanse por el pase a cuartos de la Copa

Nueva semana, nueva eliminatoria de la Copa Federación. Y tras la eliminación del Alfaro, tan solo habrá un riojano en liza: el Varea. En esta ... ocasión, el conjunto del barrio logroñés recibirá en el Ángel Aguado a un rival de una categoría superior, el Sanse, buscando el pase a los cuartos de final del torneo ayudado por el favor de su campo y por los ánimos de su afición.

El Varea se estrenó en la competición eliminando al Moralo (2-0) en los dieciseisavos de final. Los de Adrián Gallego se impusieron en la primera ronda gracias a los tantos de Tamayo y de Saúl, así como por el penalti atajado por Pinillos, que impidió que el rival se metiera de nuevo en el choque.

En este primer encuentro de Copa se midió a un equipo, que como ellos, también milita en Tercera Federación, algo que cambiará con el partido de octavos. Y es que el Varea tiene el enorme reto de enfrentarse e intentar doblegar, ya que la ronda se dirime a partido único, a un Sanse que compite en Segunda Federación y que viene de eliminar al Alfaro en la tanda de penaltis.

No será un encuentro sencillo para los logroñeses, aunque intentarán extender las buenas sensaciones del anterior choque del torneo y de la competición regular, en la que se mantienen invictos.

Al igual que ocurrió en el partido contra el Moralo, el Varea ha decidido abrir las puertas del Ángel Aguado para que todo aquel que desee presenciar la eliminatoria de la Copa Federación contra el Sanse, que comenzará a las 20.00 horas, pueda hacerlo de manera gratuita.