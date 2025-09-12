El Varea jugará los octavos de final contra el Sanse, el verdugo del Alfaro

M. H. logroño. Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Todavía con la resaca en el cuerpo tras el pase de ronda contra el Moralo, el Varea ya ha conocido el nombre de su rival para los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación. Será el Sanse el equipo de Segunda Federación al que se deba medir el conjunto logroñés en la siguiente eliminatoria, aunque tendrá la suerte de poder hacerlo sobre el tapete del Ángel Aguado evitando así, el sobrecoste del desplazamiento.

El equipo a las órdenes de Adrián Gallego grabó su nombre en la siguiente ronda de la Copa Federación al imponerse al Moralo de Extremadura el miércoles. Lo hizo gracias a los goles de Edu Ubis y de Saúl en un partido en el que Pinillos también adivinó el disparo de Robinho, delantero visitante, desde los once metros.

A cientos de kilómetros del Ángel Aguado, el otro riojano en liza, el Alfaro se enfrentaba al Sanse buscando seguir los pasos del Varea. Y no lo consiguió, pese a su esfuerzo, al quedarse a las puertas de octavos al caer en la tanda de penaltis contra el equipo madrileño. Alguacil, bajo los palos, atajó los disparos de Turu y Hugo eliminando a los alfareños en dieciseisavos.

Y casualidades del destino, será el Sanse, verdugo del Alfaro, el siguiente rival del Varea en la Copa. El equipo madrileño deberá coger las maletas y desplazarse hasta Logroño, donde se disputará esta eliminatoria a partido único el próximo miércoles 17 de septiembre. Antes de eso, el conjunto riojano deberá medirse este domingo al Berceo en El Salvador a las 18.30 horas.

Pese a que la Copa Federación no es el objetivo del Varea, sino la liga, esta edición trae un aliciente muy especial para los equipos más modestos. Y es que aquellos cuatro equipos que alcancen las semifinales podrán hacerse con la llaves de acceso para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, asegurándose además poder medirse como locales a un equipo de Primera División. Aún faltan dos partidos por disputarse para alcanzar esto, pero el Varea, al menos, está en el camino.