Imagan del partido enre Villegas y Agoncillo. Suleyman evran
Fútbol | Tercera División

La Tercera adelanta la jornada por San Mateo

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:09

Jornada atípica en Tercera, pero las fiestas son las fiestas y el fútbol riojano del grupo XVI ya ha disputado la mayoría de sus partidos. Comillas y Anguiano tomaron la iniciativa el jueves con un empate sin goles que estrenó la tercera semana de liga. Otros cuatro encuentros se dirimieron ayer con resultados que también llamaron la atención.

El Varea parecía tener ante sí un plácido encuentro ante un Autol cuyo objetivo este curso es la permanencia. Sin embargo, los arlequinados terminaron pidiendo la hora al final, pese a ponerse 3-0 con los goles de Saúl, Tamayo y Yoel. El rival terminó reduciendo las distancias al máximo para finalizar con un 3-2 con los tantos de Juanpa y Khalid.

Donde también se vieron muchos goles fue en Yagüe. El conjunto de la barriada sacó el rodillo para superar a un Balsamaiso que no levanta cabeza. Marcó Mateo por partida doble, Alejandro y Oumar para dar el triunfo a los locales (4-0). En La Ribera, el Villegas plantó cara al Agoncillo en un partido marcado por las expulsiones. Ambos equipos terminaron con 10 sobre el verde y ninguno de los dos pudo ver puerta en un choque tosco sin apenas ocasiones (0-0).

El último partido del día se disputó en Lardero, donde el San Marcial estuvo apunto de dar la sorpresa ante la UDL Promesas. Empezó marcando el conjunto cigüeño, gracias a Guillermo Muñoz, hasta que los blanquirrojos reaccionaron para darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos a Valdegastea con tantos de Cayetano y César Espinosa.

