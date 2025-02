«El simple hecho de ponerme los guantes ya es un regalo»

Raúl Guillamón (30 de noviembre de 1999) vivió uno de los momentos más duros de su vida el pasado 3 de noviembre sobre el terreno ... de juego del Luis de la Fuente. En un choque fortuito con un rival de La Calzada, el portero del conjunto jarrero quedó en el suelo inconsciente después de haberse fracturado hasta tres huesos de la cara (nariz, pómulo y cuenca del ojo) por el impacto. Ahora, 112 días después de ese terrible episodio, vuelve a colocarse bajo palos con su máscara para defender los colores de su equipo mientras sigue con el proceso de recuperación.

- ¿Cómo se encuentra?

- Estoy bien, mejor de lo que me podía esperar en un principio aunque están siendo meses complicados. Me tengo que volver a operar del párpado porque no ha quedado bien del todo pero sigo yendo a entrenar con la máxima ilusión posible. No me queda otra que seguir luchando. Voy al médico cada dos meses para realizar las revisiones, estoy hasta arriba de medicación y esas cosas, pero no me queda otra que seguir.

- Horas después del episodio explicó que no recordaba nada del choque, ¿ha podido recuperar algo de memoria?

- No, sigo sin acordarme. Puedo hablar de ello porque lo he podido ver en los vídeos. Estábamos jugando con La Calzada y en la disputa de un balón, el delantero me dio sin querer con su rodilla en mi cara. Instantáneamente me quedé KO y estuve, por lo que me dicen, cerca de quince minutos inconsciente. Llegué a convulsionar y me partí la cuenca del ojo, la nariz y el pómulo. Me destrocé media cara, básicamente.

- ¿Qué intervenciones le realizaron?

- Me operaron de la nariz para recolocármela y me metieron dos placas de titanio en la cuenca del ojo.

- ¿Ha perdido algo de visión desde entonces?

- No, menos mal. Es lo que más preocupaba a los médicos porque pensaban que sí que iba a perder algo. Los dolores en un principio eran insoportables pero he mejorado bastante aunque la operación del párpado me ha cicatrizado mal, tengo las pestañas del revés y me tocan la córnea por lo que tengo que volverme a operar de esto.

- Estas lesiones no han impedido que vuelva a jugar.

- No, volví a jugar el domingo con la máscara. Así estaré hasta el final de temporada porque sin ella no me atrevo. Sí que es verdad que tengo suerte porque, al no recordarlo, no tengo el trauma del golpe. Entonces, en el día a día entrenando no tengo ningún problema en ir a chocar o en los golpes. También es cierto que he tenido la suerte de que Younext me ha hecho la máscara milimétricamente con una impresora 3D para que se ajuste a las medidas de mi cara y no tener ningún riesgo.

- Además lo ha hecho antes de lo esperado, ¿verdad?

- Cuando me subí a la ambulancia me dijeron que iba a perder el ojo, por lo que el simple hecho de poder ponerme los guantes de nuevo ya es un regalo. Pasé de tener una vida muy activa a no poder salir de casa en un mes. Ha sido un proceso muy complicado, tanto física como mentalmente, porque además soy de Barcelona y tenía a mi familia lejos pero tengo a un gran grupo en Haro que no me ha hecho sentirme solo. Estuve entrenando muy duro en el gimnasio hasta que el 12 de enero volví a ejercitarme con el equipo y fue el domingo cuando pude jugar de nuevo.

- Lo hizo con una importante victoria contra el River Ebro con la que salen del descenso, ¿qué sensaciones tuvo?

- No estuve nervioso. Solo quería disfrutar ya que hace cuatro meses me dijeron que no iba a volver a jugar al fútbol nunca más. Después de todo lo que he luchado, ese fue mi mayor triunfo.