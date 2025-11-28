LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los componentes de la selección riojana. F. R. Fútbol
Fútbol

La selección riojana Sénior viaja a Castilla-La Mancha para disputar la Copa de las Regiones

Los de David Ochoa se verán las caras con los anfitriones el sábado y con Baleares el domingo

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

La selección riojana Sénior masculina de fútbol se subirá este viernes al autobús en dirección a Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha) donde este ... fin de semana disputará la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA. El combinado riojano ha quedado encuadrado en el Grupo 2, en el que deberá medirse con la selección de la comunidad anfitriona el sábado y a la de las Islas Baleares el domingo.

