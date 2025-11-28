La selección riojana Sénior viaja a Castilla-La Mancha para disputar la Copa de las Regiones

La selección riojana Sénior masculina de fútbol se subirá este viernes al autobús en dirección a Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha) donde este ... fin de semana disputará la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA. El combinado riojano ha quedado encuadrado en el Grupo 2, en el que deberá medirse con la selección de la comunidad anfitriona el sábado y a la de las Islas Baleares el domingo.

A los mandos del seleccionador riojano, David Ochoa, y su segundo, Sergio Rojas, los 18 futbolistas del combinado riojano llegan a esta cita tras dos meses de trabajo con la disputa de dos amistosos, con derrota ante la UDL B y un empate ante el Haro.

Para David Ochoa, la evolución del combinado riojano ha sido muy positiva y llega «con muy buenas sensaciones» tras unos últimos entrenamientos en los que ha visto a sus pupilos con «gran intensidad». Para el seleccionador la clave será «centrarnos en nosotros mismos y sacar nuestras virtudes para poder ganar los dos partidos».

Esta competición guarda bonitos recuerdos para la selección riojana masculina ya que en las últimas dos ediciones consiguió clasificarse para los cuartos de final, codeándose así entre los mejores combinados del país.

Tal y como pasó entonces, solo podrán pasar a esta ronda los ganadores de cada uno de los grupos -hay cinco en liza- y los tres mejores segundos de cada uno de ellos.