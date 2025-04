El Pradejón suma su primera derrota cuando tocaba el ascenso

Veintitrés jornadas. Eso es el tiempo que ha aguantado el Pradejón sin perder este curso. Un récord inigualable dentro de la categoría que rompió el ... pasado fin de semana el filial de la SD Logroñés cuando conquistó el Municipal (1-2) arruinando los primeros ensayos antes de que los verdiblancos puedan cantar el alirón. Pese a que su ascenso directo todavía no es matemático, más aún tras la derrota de hace unos días, parece que su vuelta al quinto escalón del fútbol nacional podría estar cerrado en cuestión de pocas semanas.

El Pradejón encaraba la pasada jornada con la obligación de seguir sumando para agrandar aún más la brecha que le separaba del cuarto clasificado, que casualmente era su rival del fin de semana, y poder así rozar el tan ansiado ascenso. Los verdiblancos sacaban una renta de 18 puntos al filial de la SD Logroñés cuando restaban nueve jornadas en juego para el final de la campaña. Es decir, con 27 puntos posibles por sumar aún. Pero en vez de ganar para ampliar distancias, perdieron para reducir su renta en la parte alta.

El partido no comenzó de cara para los locales ya que el jugador blanquirrojo Rodrigo Mendaza estrenó el marcador en el minuto 26, para que su compañero David San Martín pusiera el 0-2 en el marcador del Municipal en el minuto 76. El Pradejón intentó darle la vuelta al resultado para no amasar su primer derrota del curso, pero la réplica de Salah en el minuto 87 no fui suficiente para superar a una gran SD Logroñés sobre su campo.

Con esta derrota, la única de los verdiblancos esta temporada, el equipo de Pradejón se queda con 63 puntos en el primer puesto de la tabla y mantiene una diferencia de 15 con el cuatro clasificado, si bien tiene un partido menos jugado al haber efectuado ya su jornada de descanso. Además, sigue siendo el vestuario más goleador de la categoría con 91 tantos a favor en su casillero y uno al que menos encajan con 21 en contra.

Pese a estar tan cerca de que le salgan las cuentas para volver a Tercera División, el Pradejón no quiere apresurarse asegurando en sus redes sociales que hay que ir «paso a paso», con «paciencia» y con la mente puesta en «el siguiente partido en La Estrella». Allí se deberán enfrentar este sábado, a las 18.30 horas, a un Calasancio en la parte media de la tabla que viene de encadenar tres jornadas sumando.