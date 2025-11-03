LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
Celebración de Aitor Moreno tras su gol. DONÉZAR
Fútbol | Tercera Federación

La Oyonesa impide la victoria del Haro en los minutos finales

Laura Lezana

Laura Lezana

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

El Haro Deportivo fue de menos a más, pero la Oyonesa le arrebató la victoria a escasos instantes del final del encuentro.

Ortega, Pérez, A. Zunzunegui, G. Zunzunegui, Hidalgo (Gómez, 82), Martínez (Fernández, 72), Soriano, Jaén (Moreno, 61), Urrecho (Tellería, 72), Essiam y Uzal.

HARO 2

-

OYONESA 2

González, Loza, Maestresalas, García (Martínez, 56), Arnáez, De Miguel (Rivas, 56), Jiménez (Bartolomé, 23), Fernández (Medrano, 76), Eizaguirre, Martínez y Córdoba (Pérez, 53).

El juego ... arrancó por parte de ambos conjuntos de manera muy lenta y estuvo centrado en su mayor parte en el centro del campo. Hubo que esperar hasta el minuto 40 para ver el gol de Urrecho centrado frente a la portería, un tanto que sirvió para despertar de la atonía a ambos equipos. La segunda parte, sin embargo, concentró toda la dinámica del partido con un juego más agresivo. Los de Gerardo García León encontraron el empate gracias a un disparo en el 61 de Jorge Arnáez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    Un consumo a prueba de golpes... policiales
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Oyonesa impide la victoria del Haro en los minutos finales

La Oyonesa impide la victoria del Haro en los minutos finales