La Oyonesa impide la victoria del Haro en los minutos finales

Laura Lezana Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:53

El Haro Deportivo fue de menos a más, pero la Oyonesa le arrebató la victoria a escasos instantes del final del encuentro.

Ortega, Pérez, A. Zunzunegui, G. Zunzunegui, Hidalgo (Gómez, 82), Martínez (Fernández, 72), Soriano, Jaén (Moreno, 61), Urrecho (Tellería, 72), Essiam y Uzal. HARO 2 - OYONESA 2 González, Loza, Maestresalas, García (Martínez, 56), Arnáez, De Miguel (Rivas, 56), Jiménez (Bartolomé, 23), Fernández (Medrano, 76), Eizaguirre, Martínez y Córdoba (Pérez, 53).

El juego ... arrancó por parte de ambos conjuntos de manera muy lenta y estuvo centrado en su mayor parte en el centro del campo. Hubo que esperar hasta el minuto 40 para ver el gol de Urrecho centrado frente a la portería, un tanto que sirvió para despertar de la atonía a ambos equipos. La segunda parte, sin embargo, concentró toda la dinámica del partido con un juego más agresivo. Los de Gerardo García León encontraron el empate gracias a un disparo en el 61 de Jorge Arnáez.

Apenas quince minutos después llegó como respuesta el de Aitor Moreno con el que la afición dio por ganado el encuentro. Pero esa sensación se esfumó en el descuento cuando Rubén Pérez volvió a poner el empate para concluir el encuentro.

