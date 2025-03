La Oyonesa frena la racha del Agoncillo en el San Roque

La Oyonesa ha sido la encargada de frenar la buena dinámica del Agoncillo en el San Roque. Venía de encadenar seis jornadas sin perder pero ... el solitario tanto de los alaveses ha sido suficiente para superar a unos avioneros que fueron de menos a más en un partido que estuvo interrumpido por las muchas cartulinas que salieron sobre el verde.

Íñigo, Sampedro (Mario, 51), Sodupe, Aitor, Bruno (Fran, 66), Peso, Ebra (Naim, 57), Macabeo, Álex, David (Ángel Herreros, 57) y Maikel (Víctor, 46). AGONCILLO 0 - OYONESA 1 Millán, Antón, Diego (Amestoy, 66), Juanma, Rubén, Rafa, Marcos, Jesús (Carlos, 76), Raúl (Iñaki, 66), Medrano y Josito.

El partido empezó de cara para los del Oion Arena con un tempranero gol de Juanma en el minuto 8 al superar a Íñigo bajo los palos para ponerles por delante en el marcador para lo que restaba de partido. El tanto en contra no sentó bien al conjunto local, que no despertó hasta el segundo tiempo. Tuvo una gran ocasión al inicio de éste para devolver las tablas en el luminoso con un disparo de Aitor que se fue ajustado al palo en el cara a cara con el meta alavés. También pudieron finalizar Macabeo y Naim con dos remates casi seguidos que salieron por encima del larguero pero no consiguieron finalizar ninguna de los intentos para dejar cerrado el choque con el solitario gol de Juanma.