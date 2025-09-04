LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor López, en un partido con el Calahorra frente al Alfaro, es uno de los líderes del Calahorra esta temporada. Justo Rodríguez
Fútbol | Tercera División

El fútbol de Tercera entra en escena

El Calahorra parte con la vitola de favorito al ascenso mientras que Pradejón, Villegas y San Marcial buscan adaptarse pronto a la categoría

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:42

La Tercera riojana alza el telón este fin de semana con dieciocho equipos en liza y un favorito indiscutible al título de vencedor: el Calahorra. ... Tras encadenar varias temporadas para el olvido, el conjunto rojillo busca recuperar el pulso competitivo y regresar cuanto antes al fútbol semiprofesional, el que ha sido su hábitat natural los últimos años. Sin embargo, no lo tendrá fácil ya que habrá varios compañeros que intenten aprovechar sus tropiezos para adelantarle por la izquierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  3. 3 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  4. 4 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  5. 5 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  8. 8 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10 Denunciadas ocho personas por llevar droga en las fiestas de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fútbol de Tercera entra en escena

El fútbol de Tercera entra en escena