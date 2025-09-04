El fútbol de Tercera entra en escena

La Tercera riojana alza el telón este fin de semana con dieciocho equipos en liza y un favorito indiscutible al título de vencedor: el Calahorra. ... Tras encadenar varias temporadas para el olvido, el conjunto rojillo busca recuperar el pulso competitivo y regresar cuanto antes al fútbol semiprofesional, el que ha sido su hábitat natural los últimos años. Sin embargo, no lo tendrá fácil ya que habrá varios compañeros que intenten aprovechar sus tropiezos para adelantarle por la izquierda.

Equipos como Anguiano, Varea, Arnedo o UD Logroñés B prometen ponerle las cosas difíciles al conjunto riojabajeño en una pugna por el ascenso que se presume apasionante. Mientras que en el otro extremo de la tabla, Pradejón, San Marcial y Villegas, recién llegados desde Regional Preferente, afrontan el reto de adaptarse con rapidez a la categoría para asegurar la permanencia. Una misión tan exigente como la que se presupone que deberán de superar los de arriba.

La nueva campaña viene marcada por cambios en los banquillos, renovaciones importantes y objetivos claros por parte de los contendientes que, en el caso de algunos como el Calahorra, se conciben casi como una obligación.

La apuesta del Calahorra es la más importante en los últimos años en la categoría. Tomás Lorente, su presidente, ya avanzó al término de la pasada campaña la ambición de un equipo que quiera regresar a Segunda Federación directamente. Y el verano ha servido para confeccionar una plantilla muy completa y fuerte.

Félix Sarriugarte estará al frente de un proyecto que cuenta con el apoyo de Aspìre One, la academia catarí. Apoyo sobre todo económico que le permite mantener el potencial de la pasada campaña y a jugadores como Víctor López, que continúa, o Adrián León, que regresa al fútbol riojano.

Tener a un equipo como el Calahorra de vuelta en Tercera sube, sin duda, el caché de la categoría y, pese a que será enormemente complicado mantenerle el pulso, habrá algunos valientes que quieran sumarse al reto. Al menos, de conseguir otra de las plazas a Segunda Federación por la vía larga. Fue el Varea el que la pasada temporada estuvo más cerca de cumplir tal hazaña al quedarse a las puertas del ascenso tras caer contra el filial del Rayo. Por ello, desde la entidad del barrio logroñés no han querido cambiar apenas nada manteniendo el bloque del año pasado con Adrián Gallego en su banquillo.

La ambición también es máxima en Sendero, donde el Arnedo de Andoni Alonso aspira a volver a inscribir su nombre entre los poderosos con un apuesta firme que pasa por el refuerzo de su vestuario con jugadores con experiencia en el cuarto escalón como son Medrano y Manu Calvo. Ambos jugadores llegan del Anguiano, equipo al que deberán cruzarse este curso tras el descenso del conjunto serrano. Esta campaña se concibe como un nuevo comienzo en el seno de Isla con Diego Estecha a las órdenes de una plantilla conformada por jugadores de la casa como Moha, Héctor o Félix Pavía, con la de distintos fichajes.

Y otro de los clásicos de la parte alta, siempre supeditado a la ineficacia del primer equipo, es el filial de la UD Logroñés. Pese al gran esfuerzo de Yayo en las pasadas temporadas, el conjunto blanquirrojo sigue siendo de Tercera y esa buena imagen sobre el verde ha incitado a que muchos clubes pesquen talento de Valdegastea. Solo cinco jugadores repiten y la camada del 2006 del División de Honor promociona casi al completo.

Estos son los que pueden partir con cierto favoritismo aunque hay otros muchos bloques consolidados que sueñan con llegar a más. Oyonesa y La Calzada siguen apostando al alza queriendo mantener la buena dinámica de los últimos años colándose entre los cinco primeros puestos de la tabla. Esa aspiración también es compartida por clubes como Yagüe o Balsamaiso, dos de las grandes sorpresas que dejó el curso pasado, que quiere extender su momento de gracia.

En el capítulo de los recién ascendidos, el San Marcial regresa a Tercera ocho años después con Edu Gajate al mando y una plantilla muy similar a la que logró el ascenso. Algo parecido sucede con el Villegas, que vuelve tras cuatro temporadas y lo hace con un equipo joven y cargado de energía bajo la dirección de Manuel Dávila. Ambos, junto al Pradejón, tendrán que adaptarse rápido para evitar sustos.

Con dieciocho equipos en competición y objetivos tan dispares, la Tercera riojana se presenta como un campeonato abierto y lleno de alicientes. El Calahorra arranca con la vitola de favorito, pero la categoría ya ha demostrado en más de una ocasión que no entiende de suposiciones. La lucha por el ascenso, por los puestos de privilegio y por la permanencia promete mantener la emoción hasta el final.