La UD Logroñés se suma a la terna de líderes del grupo

Tuvo que ser de penalti y en el tiempo añadido, pero la UD Logroñés consiguió rescatar un punto de su visita al Stadium Gal. Primer ... compromiso de campanillas para los de Unai Mendia condicionado por la lluvia que cayó durante el partido y que hizo muy difícil la práctica del fútbol.

Con este empate los blanquirrojos alcanzaban la decena de puntos en cinco partidos. Tres victorias, un empate y una derrota. El Utebo coronaba el sábado por la noche la clasificación con los mismos puntos que la UD Logroñés pero con un partido menos. Pero los aragoneses perdieron ayer en La Molineta contra el Alfaro.

Estos resultados, unidos a la victoria del Tudelano de Héctor Urquía ante la Mutilvera (por la mínima gracias a un gol del exblanquirrojo Curro Bonilla) dejan una terna de líderes en el grupo II de la Segunda Federación. Utebo, Tudelano y UD Logroñés comparecen a la sexta jornada liderando la tabla y afrontan compromisos de diferente dificultad.

El Utebo será el primero en entrar en acción. Lo hará el sábado, jugando en casa (17.00 horas) contra un incómodo rival como es la SD Logroñés, equipo que todavía no conoce la derrota. Los de Cantabrana se encuentran en una buena línea de juego lo que casi siempre se traduce en buenos resultados.

El domingo, el Tudelano afrontará un complicado desplazamiento a Las Llanas para enfrentarse al Sestao River (17.30 horas). Los vascos son cuartos en la clasificación con un punto menos que los navarros.

Y la UD Logroñés cerrará la jornada recibiendo en Las Gaunas al Beasain (18.00 horas), actual colista de la tabla con solo dos puntos.