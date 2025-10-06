LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El blanquirrojo Ugarte intenta despejar de cabeza ante el ataque del Real Unión. LOF
Fútbol | Tercera Federación

La UD Logroñés se suma a la terna de líderes del grupo

Con el punto conseguido por los de Mendia en Irún, los blanquirrojos se unen a Utebo y Tudelano en lo más alto de la clasificación

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:06

Comenta

Tuvo que ser de penalti y en el tiempo añadido, pero la UD Logroñés consiguió rescatar un punto de su visita al Stadium Gal. Primer ... compromiso de campanillas para los de Unai Mendia condicionado por la lluvia que cayó durante el partido y que hizo muy difícil la práctica del fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  9. 9 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  10. 10 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés se suma a la terna de líderes del grupo

La UD Logroñés se suma a la terna de líderes del grupo