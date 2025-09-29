Jens catapulta al Promesas al liderato

Pugna por un balón aéreo entre el filial y el Arnedo.

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:41 Comenta Compartir

La UD Logroñés B firmó en Valdegastea una victoria de mérito frente a un aguerrido Arnedo, rival directo en la parte alta de la tabla. Un doblete de Jens en la segunda mitad inclinó el partido del lado blanquirrojo y sitúa al filial en el liderato del grupo.

El choque arrancó con mucha intensidad. La primera ocasión llegó tras una falta cometida por Noel sobre Iñaki, pero el disparo raso no sufrió el efecto deseado. El Arnedo replicó al poco con decisión Fran tuvo la más clara tras un gran pase filtrado de Saúl, aunque Tejada evitó el gol con una parada de mérito. También lo intentaron Chacón y Adrián Ruiz con disparos lejanos, mientras que la UD Logroñés B respondió con un remate de Aldama que obligó al meta visitante a intervenir desde el duelo pegado en el palo corto.

UD LOGROÑÉS B Tejada, Iñaki, Muro, Caye, Rafa (Ángel, 71), David (Jens, 51), Pablo, Latif, Aldama (Alejandro, 71), Espinosa y Aieko. 2 - 0 ARNEDO Pradas, Samba (Amelivia, 80), Noel, Chacón, Adrián Ruiz (Moriones 73), Iván (Xavier Planas, 73), Fran Llario (Gibril, 61), Mada, Medra, David y Saúl. Goles: 1-0, m. 74. Jens; 2-0, m. 88. Jens.

Árbitro: Alejandro Viela. Amarillas a los jugadores locales Caye y Ángel; y a los visitantes Noel, Iván, David, Medra y Chacón.

El partido pudo cambiar cuando ambos equipos volvieron al verde tras el descanso, con un penalti en contra del Arnedo cuando Samba metió su bota y pegó en el tobillo a David. Sin embargo, la pena máxima no fue aprovechada por el filial ya que el lanzamiento de Caye se marchó por encima del larguero.

El guion se mantuvo igualado hasta que apareció Jens. En el minuto 73, el delantero abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner botado por Caye. El Arnedo rozó el empate poco después con un remate que se fue alto por centímetros, pero en el 83 Jens sentenció con un disparo imparable desde dentro del área pequeña. Ya en el tramo final, Latif desperdició una ocasión clarísima para poner la guinda al pastel, pero el meta rival se impuso en el cara a cara. Con el pitido final, la UDL B celebró un triunfo trabajado, con Jens como héroe y el liderato en el bolsillo.

Más resultados

BERCEO Benji, Pablo, Achi, Cristian, Nacho Navajas, Óscar, Arza (Pablo, 25), Jorge (Iñigo, 46), Juan (Jaime, 60), Escribano (Mario, 76) y Conde (Sito, 60). 2 - 3 SAN MARCIAL Aritz, Olave (Borja, 80), Alcantud, Samaniego, Muro, Alejandro, Ander (George, 80), Gerard (Rubén, 70), Julen, Víctor (Abdou, 70) y Guillermo (Jair, 62). Goles: 0-1, m. 44. Alejandro; 1-1, m. 47. Iñigo; 1-2, m. 52. Víctor; 1-3, m. 65. Guillermo; 2-3, m. 89. Iñigo.

Árbitro: Iker Azcarate. Amarillas a los locales Arza, Conde, Achi y Mario; y a los visitantes Samaniego, Jair, Aritz y Ander.

BALSAMAISO Arráiz, Prestine (Anas, 77), Munilla, Álvaro Rosado, Medrano, Mikel (Fran, 77), Oier, Lorente, Mohamed (Aboudou, 46), Marcos (Mouaade, 63) y Diallo (Pablo, 70). 2 - 3 VAREA Pinillos, Londoño, Sergio, Juanjo, Tamayo, Adrián, Edu Ubis (Mario, 77), Saúl (Billal, 83), Willy (Yoel, 83), Rodrigo y Asier (Huerta, 60). Goles: 0-1, m. 36. Tamayo; 1-1, m. 49. Oier (p.); 1-2, m. 77. Adrián, 77; 1-3, m. 82. Saúl; 2-3, m. 88. Aboudou.

Árbitro: Guillermo Paz. Amarillas a los locales Lorente, Diallo, Prestine y Mouaade; y a los visitantes Willy, Sergio, Huerta, Edu Ubis y Billal.

AGONCILLO Alejandro, Álvaro, Sodupe, Ángel (Peso, 55), Diego Pozo, Álex, Raúl (David, 83), David (Naim, 55), Gali, Luhe y Mario (Ebra, 72). 2 - 3 YAGÜE Gabriel (Barreras, 67), Sergio, Edu Castro, Riaño, Alexander (Liñan, 81), Chemi, Mateo, Alonso, Martín (Miguel, 61), Alejandro y Oumar (Vitorica, 46). Goles: 0-1, m. 23. Chemi; 1-1, m. 25. David (p.); 2-1, m. 37. Edu Castro (p.p.); 2-2, m. 89. Edu Castro; 2-3, m. 89. Alejandro.

Árbitro: Jorge Ruiz Gómez. Amarillas a los jugadores locales Álvaro, Álex y Sodupe; y a los visitantes Martín, Oumar, Mateo, Riaño y Sergio. Expulsó a Luhe.

PRADEJÓN Alejandro, Juan, Diego (Zarate, 62), Óscar, Jorge, Íker (Marcos, 75), Pablo (Iván, 53), Julen, Alejandro (Javier, 62), Rodrigo y Mouhsin. 1 - 1 COMILLAS Cristian, David (Zangroniz, 59), Salva (Joan, 80), Richard, Fran, Pablo Ubis (Mikel, 73), Bezares, Miguel Pisón (Sogui, 80), Salvador, Dani Mateo (Marcos, 59) y Javier Pavía. Goles: 0-1, m. 27. Salva; 1-1, m. 44. Íker (p.).

Árbitro: Rubén Oyón. Amarillas a los jugadores locales Mikel y Julen; y a los visitantes David, Bezares, Cristian, Zangroniz y Mikel.

PRADEJÓN Alejandro, Juan, Diego (Zarate, 62), Óscar, Jorge, Íker (Marcos, 75), Pablo (Iván, 53), Julen, Alejandro (Javier, 62), Rodrigo y Mouhsin. 1 - 1 COMILLAS Cristian, David (Zangroniz, 59), Salva (Joan, 80), Richard, Fran, Pablo Ubis (Mikel, 73), Bezares, Miguel Pisón (Sogui, 80), Salvador, Dani Mateo (Marcos, 59) y Javier Pavía. Goles: 0-1, m. 27. Salva; 1-1, m. 44. Íker (p.).

Árbitro: Rubén Oyón. Amarillas a los jugadores locales Mikel y Julen; y a los visitantes David, Bezares, Cristian, Zangroniz y Mikel.

OYONESA Adrián, Pablo, Marcos, Rubén Fernández (Peio, 60), Diego de Miguel (Alejandro, 60), Iñaki, Rubén Pérez (Raúl, 60), Josito, Sergio Cordovín, Miguel y Diego Bartolomé (Daniel, 73). 3 - 2 VIANÉS Víctor, Nacho, Galder (Álex, 71), Conde (Asier, 83), Julio (Abdelbari, 71), Javier (Urko, 63), Bonilla, Camilo, Ryuta, Hugo y Álvaro. Goles: 0-1, m. 2. Álvaro; 1-1, m. 14. Diego de Miguel; 1-2, m. 60. Álvaro (p.); 2-2, m. 65. Peio; 3-2, m. 76. Raúl.

Árbitro: Oliver Lázaro. Amarillas a los jugadores locales Rubén Fernández, Diego de Miguel, Pablo y Marcos; y a los visitantes Bonilla, Galder y Álex.

AUTOL Yoel, Andoni, Arévalo, Juanpa (Javier, 63), Khalid (Daian, 85), Miranda (Asier, 77), David, Ayoub, Hamza (Youssef, 77), Víctor y Marco (Ismael, 63). 3 - 2 LA CALZADA Adriá, Casado (Borja, 81), Antón, Aaron (César, 59), Asier, Sergio (Muro, 59), Mario (Padilla, 76), Dani Soto, Oier, Andrés y Alberto Baztán. Goles: 0-1, m. 40. Asier; 1-1, m. 69. Arévalo; 1-2, m. 77. Dani Soto; 2-2, m. 80. Antón (p.p.); 3-2, m. 89. Asier

Árbitro: Diego García. Amarillas a los jugadores locales Víctor, Miranda, Juanpa, David y Ayoub; y a los visitantes Asier y Alberto Baztán.