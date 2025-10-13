LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Yagüe celebran el gol de Riaño en el césped jarrero del Luis de la Fuente. DONÉZAR

Fútbol | Tercera División

El Haro sufre un duro castigo a manos del Yagüe en casa

Los jarreros fueron por detrás en el marcador durante todo el encuentro, porque los capitalinos demostraron ser mucho más efectivos

María Caro

Haro.

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:38

Comenta

El Haro Deportivo recibió un duro correctivo en el municipal Luis de la Fuente a manos del Yagüe. Un resultado que no se esperaban los ... jarreros debido al buen inicio de temporada que colocaba a los de Ander Santurde en el octavo puesto antes del partido. Pero los de la barriada logroñesa llegaban con fuertes aspiraciones después de lograr tres victorias en los cinco primeros partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  3. 3 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5

    «El cannabis terapéutico me devolvió la vida; puedo levantarme de la cama»
  6. 6

    Remontada para seguir arriba
  7. 7 Tradición, homenajes y nuevos desafíos
  8. 8

    «Los fondos europeos están muy bien, pero es mejor tener claro para qué»
  9. 9 Riojanos que pisan fuerte
  10. 10

    La situación del vino lastra a La Rioja Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Haro sufre un duro castigo a manos del Yagüe en casa

El Haro sufre un duro castigo a manos del Yagüe en casa