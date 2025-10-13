El Haro sufre un duro castigo a manos del Yagüe en casa

El Haro Deportivo recibió un duro correctivo en el municipal Luis de la Fuente a manos del Yagüe. Un resultado que no se esperaban los ... jarreros debido al buen inicio de temporada que colocaba a los de Ander Santurde en el octavo puesto antes del partido. Pero los de la barriada logroñesa llegaban con fuertes aspiraciones después de lograr tres victorias en los cinco primeros partidos.

Haro Deportivo S. Portilla, Gaizka, Zunzunegui, G. Zunzunegui (Jaen. 73), Fatahnai (Asier. 61), Hidalgo (Urrecho. 53), Sasigain (Santude. 53), Soriano, Essiam, Uzal y Moreno (Martínez Lacuesta. 73). 2 - 5 Yagüe Cores, S. Rodríguez (Castro. 77), Unai (Kone. 46), D. Fernández, Riaño, Vitorica (Berges. 64), JM. Fernández, Padin (Miguel. 64), Calvo (Koné. 77), Ortiz y Martínez. Goles: 0-1, m. 23. M. Padin; 0-2, m. 35. D. Riaño; 1-2, m. 37. A. Zunzunegui; 1-3, m. 52. D. Vitorica; 2-3, m. 64. A. Fernández; 2-4, m. 70. O. Koné; 2-5, m. 86. D. Fernández.

Árbitro: Gonzalo Ruiz, amonestó a los locales Zunzunegui, Hidalgo y Uzal, y a los visitantes Miguel, Calvo, S. Rodríguez y Koné.

Fue un encuentro con goles, bonito e intenso, en el que el conjunto visitante demostró ser mucho más incisivo.

Antes del descanso, el Yagüe marcó una distancia con dos goles que los jarreros pudieron recortar antes del parón. Sin embargo, en la segunda parte su superioridad fue más evidente y terminaron llevándose los tres puntos de forma justa.

Comenzó el encuentro con un reparto en la posesión de ambos conjuntos, aunque costaba crear ocasiones. Pronto comenzó a destacar el Haro, dominando el juego sobre el césped. Entonces recibió un balón Zunzunegui en el ecuador del primer tiempo pero su zurdazo dio en el larguero.

Dos minutos después marcaba el Yagüe, con un buen gol de Mateo Padín en el filo del área con el que se adelantaban en el marcador. Zunzunegui pudo entonces empatar el encuentro con un remate, que se marchó fuera. Pero la suerte devolvió el balón a los logroñeses y Riaño, aprovechando varios rechaces después de un córner, aumentó la distancia en el luminoso para el conjunto amarillo.

Los dos goles en contra pesaban en el conjunto blanquinegro, que no dejaba de intentar acercarse a la portería de Cores. Y fue Zunzunegui, que llevaba intentándolo toda la tarde, quien consiguió recortar la distancia. Poco después, Vitorica aprovechó un encuentro a solas con Portilla y colocó el tercero para los visitantes. El guardameta local no tenía una buena tarde, y recibió entonces un nuevo susto con un lanzamiento casi desde el centro del campo que pudo repeler.

Sin embargo, los jarreros también se veían con opciones de avanzar y llegó el segundo del Haro por parte del canterano Asier Fernández tras recibir un centro en el área pequeña.

El equipo local recuperaba ánimo y fuerzas para seguir en una dura pelea que no permitía errores y contó con dos ocasiones con protagonismo de Asier, aunque en una contra Koné anotó el cuarto para el Yagüe.

Los jarreros, lejos de bajar los brazos ante un marcador ya muy adverso, trataban de avanzar, pero el Yagüe había ganado confianza e intentaba hacerse con el balón a la contra. Y así llegó el golazo de Fernández desde el medio campo para sentenciar el encuentro.