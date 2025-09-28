La falta de acierto penaliza al Haro ante un eficaz Villegas

Después de su ilusionante estreno en el estadio Luis de la Fuente, con goleada al Comillas incluida, el Haro Deportivo no fue capaz de ... doblegar al Villegas, que se colocó por delante en el marcador a los pocos minutos de comenzar el encuentro.

1 Arturo, Gaizka, Zunzunegui (Santurde. 89), Gómez, Fatahnai (Beñat. 66), Hidalgo (Martínez Lacuesta. 66), Soriano, Jaen (Urrecho. 62), Essiam (Asier. 66), Úzal, Moreno. Haro - Villegas 2 Martín, Onuoha, Calavia (García. 78), Zubillaga, El Aouad, Sangare, Santolaya, Alejos (Gómez. 68), Fernández (Montalvo. 53), Mba Edu, Álvaro. Goles: 0-1, m.14, Sergio Alejos; 02, m. 62. Iker Zubillaga; 1-2, m. 89. Daniel Gómez.

Ärbitro: Eder de la Peña, amonestó al local Patxi y a los visitantes Alejos, Santolaya, Martín, Mba y El Aouad.

Y es que el conjunto del barrio logroñés supo aprovechar sus oportunidades, y eso que creó muchas menos ocasiones que el Haro, especialmente a lo largo de la segunda parte.

El recién ascendido, más incisivo al inicio, se acercaba con cierto peligro a la portería de Arturo, especialmente desde la banda izquierda, pero la defensa jarrera evitaba que la amenaza se convirtiera en peligro. El Haro lo intentó entonces varias veces por la banda izquierda con Xabi Hidalgo y Soriano, pero cuando el balón alcanzaba el área, se diluía en el centro. Faltaba decisión y resolución en el ataque lo que se sumó a la férrea defensa visitante, que aguantó el chaparrón durante varios minutos de feroz asedio por parte del Haro, que había decidido llegar al descanso inaugurando su marcador.

Cuando se reanudó el partido tras el descanso, la primera ocasión la creó el Villegas en una acción individual cuyo disparo dio en el portero. Sin embargo, el dominio en los primeros minutos fue para los de Aitor Santurde. Pero tras un saque de córner del Villegas y un barullo en el área, un remate de Zubillaga amplió la ventaja de los visitantes.

El Haro, ajeno al marcador, continuó intentando recortar distancias con numerosas ocasiones, pero sin resultado. El gol llegó de las botas de Dani Gómez instantes antes del final del partido, para maquillar un resultado adverso que impulsa a los logroñeses a la zona alta de la clasificación y coloca en la media a los jarreros.