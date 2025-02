«Entrenar al equipo de tu ciudad es un orgullo, pero también una responsabilidad»

Ander Santurde es pasado, presente y el encargado de sacar adelante el futuro del Haro Deportivo en Tercera División. Después de «más de media vida» vistiendo sus colores dentro de los terrenos de juego, el joven jarrero coge el testigo tras la salida de Alberto ... Azofra para pelear por el objetivo de la salvación. Aún queda mucha temporada por delante, pero su llegada parece haber movido el avispero al sumar cuatro puntos en las dos jornadas que lleva sentado en el banquillo del Luis de la Fuente.

– ¿Cómo llega la oferta de entrenar al Haro?

– Todo surge tras la marcha de Alberto Azofra. Yo ya estaba como segundo entrenador, pero asumí la figura de primero a modo de parche hasta que la directiva decidiera quién iba a dirigir al equipo. Estuve esa semana entrenando con los chicos para el choque contra el Casalarreina, que ganamos, y la gente acabó muy contenta conmigo por lo que me propusieron quedarme.

– No es un equipo cualquiera, es el club de su ciudad...

– Estoy muy contento de lo que está pasando. Soy de Haro y he mamado este club desde pequeñito al jugar al fútbol desde la base. He ido creciendo de su mano al pasar por las diferentes categorías hasta jugar en el equipo de Tercera, que ahora soy yo el que lo entrena. Me hace estar orgulloso pero también afronto esta nueva etapa con una enorme responsabilidad.

– ¿Qué tal ha ido el cambio de ser jugador del primer equipo a su entrenador?

– Después de quince años jugando con los mismos colores puedo decir que llevo más de media vida dentro del Haro, pero lo cierto es que la temporada pasada no había tenido mucha participación y el club no me dio la opción de renovar. Tenía claro que si no jugaba en el Haro, no lo iba a hacer en ningún otro sitio por lo que me puse a barajar otras opciones. Llevo tiempo preparándome para ser entrenador sacándome los diferentes niveles y se llegó al acuerdo de ayudar a Alberto durante esta temporada aunque yo ya había entrenado a las categorías inferiores.

– Conoce bien a la plantilla porque hace apenas unos meses formaba parte de ella...

– Considero que es una ventaja que llevo. Conozco perfectamente a la gran mayoría del vestuario porque he compartido momentos con ellos tanto dentro como fuera del campo. Además tenemos casi la misma edad. Confían en mí y yo en ellos porque todos hemos remado durante años en la misma dirección.

– Coge al equipo en un momento delicado, ¿ve posible cambiar la dinámica?

– Ya lo hemos hecho al ganar al Casalarreina y empatar al Berceo, pero debemos dar más. Llevamos dos años en los que nos hemos salvado en la última jornada y la salida de Alberto se da por esa mala dinámica que también hemos arrastrado esta temporada. Sí que es cierto que no es el mejor momento del club pero hay que intentar sacarlo adelante.

– ¿Cree que podrán acabar el curso más desahogados?

– Hay vestuario para ello. Nuestro objetivo al final de temporada es el de permanecer en la categoría, aunque yo prefiero centrarme en las sensaciones que de mi equipo en cada partido. Si competimos al máximo nivel los resultados llegarán. Estoy encantado con los jugadores que tenemos, además nos hemos reforzado este invierno, por lo que confío en que el Haro saque esta situación adelante.