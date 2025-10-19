Duelo de titanes en Tercera: la UD Logroñés B visita La Planilla

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 19 de octubre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Emocionante domingo en la Tercera riojana. Después de que Agoncillo, Arnedo y Villegas estrenaran la séptima jornada en sus respectivos campos; el resto de equipos del grupo pelearán por sus objetivos a lo largo del día de hoy. Aunque gran parte de las miradas se las llevara el choque directo por el liderato entre Calahorra y UD Logroñés B en La Planilla. Podría ser una final adelantada, pero es en este momento el filial blanquirrojo el que llega en estado de gracia.

Y es que los de Yayo se mantienen a la cabeza del grupo, compartiendo liderato con un Varea que no baja de revoluciones y que buscará un triunfo ante el San Marcial para seguir pisándole los talones. Mientras tanto el Calahorra, tras un arranque tibio, salió del 'play off' después de que la semana pasada cayera por la mínima ante la Oyonesa (2-1). Los rojillos, claros favoritos al ascenso por bagaje y presupuesto, necesitan reencontrar las sensaciones perdidas y qué mejor que un duelo directo para volver a la senda.

Además del encuentro de La Planilla, previsto para las 16.30, habrá otro choque directo este domingo. Aunque será en la parte baja. Vianés y Autol pelearán en el Príncipe de Viana por tres puntos vitales para su permanencia en la categoría. El Yagüe, por su parte, intentará asentarse dentro de la promoción con una victoria en El Salvador aprovechando las horas bajas de un La Calzada que está a mitad de tabla y que encadena tres jornadas sin ganar.