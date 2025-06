María Caro Viernes, 27 de junio 2025, 08:39 Comenta Compartir

Curtido en las gradas del ahora estadio Luis de la Fuente, Daniel Martín tomará las riendas del Haro Deportivo de manos de Jesús Otero el día 1 de julio. Su principal objetivo: reenganchar a los aficionados descontentos.

– ¿Por qué quiere dirigir el Haro Deportivo?

– He tenido muchas funciones dentro del club, en su momento gestioné las labores de prensa y comunicación en Segunda B, colaboré cuando el club descendió con la deuda generada y tengo más de 20 años de socio a mis espaldas, así que entendía que me tocaba dar el paso a mí. Con 9 años ya era socio y hasta hoy.

– En esta última etapa, salió de la directiva, presentó su dimisión y se mostró bastante crítico. Por ejemplo, señaló que no había podido hacer cosas que tenía en mente. ¿A qué se refería?

– Cuando no eres tú el que está a lo mandos, las ideas que puedes tener no siempre se van a llevar a cabo. Yo quería haber llevado a cabo la fusión con el fútbol base, que no se pudo efectuar; también quería otra gestión económica y deportiva, pero éramos presos de las circunstancias económicas. Al final dedicamos todos nuestros esfuerzos a reducir la deuda. Y, una vez que no existe con la Administración Pública, Seguridad Social o Hacienda, entendí que mi labor había terminado. Y pensé que en un año podría presentarme a las elecciones.

– ¿Cómo será su gestión?

– Quiero tener un bloque de trabajo muy implicado en el día a día, donde todos seamos conocedores de la situación del club, estableciendo normas muy claras acerca de la gestión económica y la rigurosidad en los gastos. Al final la gestión económica debe ser lo más pulcra posible con las cifras. Yo busco que seamos sostenibles gracias a los socios, somos el club de Tercera que más socios puede amasar y esperamos ajustarnos a unas cifras.

– ¿Tiene algún plan para recuperar los socios perdidos?

- Este año ha sido el peor para la entidad desde que yo tengo uso de razón. Los ingresos en socios se han visto muy reducidos, no llegamos a 300 socios. A pesar de la inflación actual, ni el Haro ni ningún club puede subir los precios, pero sí tenemos que buscar formas de captar a la gente joven, que hoy en día no están preparados para pagar 100 euros en un mes por un carnet de socio. Tenemos que abaratar costes, ofreciéndoles algo más interesante. Y, lo más importante, es recuperar a la gente que se ha marchado del club. Hace cinco años éramos casi 900 socios. No puedo aspirar a eso, pero me gustaría que a final de año pueda celebrar que tenga 500. Hay que enganchar a la población de nuevo.

– Ander Santurde acaba de renovar como entrenador. ¿Cómo va la plantilla?

– La apuesta por Ander es muy clara. Ha sido un grandísimo entrenador en fútbol base y este año los resultados hablan por sí mismos. Era imposible no apostar por él. A día de hoy damos la plantilla casi por cerrada. Nos faltan tres o cuatro fichas por llenar, todavía no tenemos ninguna prisa. Hemos trabajado desde el último mes y medio para presentar una plantilla sólida, renovando el bloque principal del equipo y acudiendo al mercado vasco para fichar al resto de jugadores.

– ¿Quiere enviar algún mensaje a la afición?

– Lo único que puedo pedir a la afición es que la ilusión que tengo yo por el Haro Deportivo y tiene Ander y los que se han presentado a la directiva, la compartan con nosotros. Somos gente joven, pero a la que reconocen enseguida por nuestra militancia en el club desde que éramos niños. Sabemos perfectamente lo que es para ellos el Haro Deportivo y queremos que vuelvan a recuperar la ilusión. Esperemos que el tiempo nos dé la razón, que la gente vuelva al estadio, vuelva a animar y vuelva a disfrutar del club. Es la asociación con más historia de Haro, que nadie se olvide.

