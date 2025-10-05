Choques de contrastes en la quinta jornada de Tercera

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 5 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Quinta jornada en Tercera y en el grupo riojano las sorpresas se multiplican. El claro favorito al ascenso, el Calahorra, no domina como se esperaba en la categoría y los recién ascendidos no ocupan ninguno de los puestos de descenso. Es más, algunos están más cerca de la zona de privilegio que de la parte peligrosa. Uno de ellos es el Pradejón.

Esta tarde, rojillos y verdiblancos se ven las caras en La Planilla en un choque de contrastes que se antoja emocionante. Algo similar ocurrirá en el Ángel Aguado, donde el Villegas tendrá el enorme reto de medirse al Anguiano, al igual que el Vianés ya que deberá medirse al líder, la UD Logroñés B.

El conjunto rojillo lleva un balance de dos victorias y dos empates, el último ante un Anguiano también descendido de Segunda Federación. Del otro lado, el Pradejón ha ganado dos partidos, ha perdido uno y ha empatado el restando contra el Comillas la pasada jornada.

El partido de Calahorra solo será uno de los encuentros que se resolverán este domingo, ya que la totalidad de la jornada se disputará hoy. Por la mañana, el Comillas recibirá a la Oyonesa y por la tarde el San Marcial hará lo propio con el Autol. Otro de los recién ascendidos de Regional, el Villegas, deberá enfrentarse a un Anguiano que, pese que no conoce la derrota este curso, encadena dos empates y ocupa la novena plaza.

Para completar esta jornada de partidos entre equipos dispares, el Vianés tendrá que verse las caras con el actual líder de la Tercera riojana, la UD Logroñés B. El colista, que no conoce lo que es ganar este curso y que aún no ha estrenado su casillero, medirá sus fuerzas con un coloso de la talla del filial blanquirrojo que llega de dulce tras encadenar tres victorias consecutivas que le han catapultado a lo más alto. Le persigue los talones el Varea, igualado a puntos. Hoy se enfrentará al Yagüe en El Salvador. Y en Arnedo, dos clásicos como el Arnedo y el Berceo.