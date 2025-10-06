Cantabrana alaba el partido de la SD Logroñés

Eloy Madorrán Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

«A pesar de que hemos marcado en el minuto 92 y podríamos decir que hemos sumado un punto, nos vamos todos con la sensación –y me alegro de así sea– de que nos hemos dejado dos puntos por el camino». Así de contundente fue Adrián Cantabrana, técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés, al término del partido contra el Gernika.

El empate en el tiempo añadido gracias al penalti transformado por Sergio Gil no hizo justicia a lo visto sobre el césped de Las Gaunas. «Lo que ha generado el equipo con el 0-0 y más tarde con el 0-1 es un volumen de ocasiones enorme. Por suerte podemos crecer a partir de esta situación», reflexionaba en sala de prensa un positivo Cantabrana.

El entrenador de la SD Logroñés resumió su impresión del choque contra el Gernika: «El equipo rival se mete atrás para buscar las contras. Sabíamos lo que iban a hacer y lo han hecho muy bien. Pero nosotros hemos generado más ocasiones que nunca».

En cuanto al panorama que se encontró el técnico al entrar al vestuario al final del partido, Cantabrana fue claro: «En esos momentos se les dicen pocas cosas. Ellos saben el partido que han hecho, saben que hemos tenido todo para ganar con un resultado holgado. Hay que animarles. El futbolista está muy comprometido y tenemos ya ganas de volver a empezar y preparar la visita a Santa Ana».

Una vez finalizada la quinta jornada de la competición, el entrenador de la SD Logroñés evalúa lo que está viendo de sus jugadores: «Veo un equipo sólido, con las ideas claras y comprometido. Nos gustaría haber hecho cosas mejores para conseguir algún punto más, pero este es la línea a seguir. Estamos en una liga tremendamente igualada, en la que va a haber mucha igualdad en resultados y en la clasificación, en la que tenemos que ir sumando. Y es desde el juego donde vamos a conseguir esa línea de crecimiento».

Cantabrana finalizó su intervención poniendo en valor el juego de los suyos: «Podríamos decir que por juego llevamos menos puntos de los que merecemos. Hay cosas que trabajar, pero hacemos muchas situaciones de gol y tenemos mejores sensaciones que puntos».

