El Calahorra se refuerza con la reincorporación de tres caratíes

El Club Deportivo Calahorra adelantó este miércoles la reincorporación de tres jugadores cataríes a la disciplina del equipo de Tercera Federación después de terminar una concentración con la selección nacional de Catar.

Los rojillos cuentan de esta manera con un refuerzo que consideran importante para la plantilla. Con su regreso el club espera que aumente la competencia interna, además de ofrecer más opciones al cuerpo técnico dirigido por Félix Sarriugarte.

Los jugadores cataríes son el portero Mohamed Abubaker, el defensa central Abdalla Mugib y el mediapunta Ibrahim Moath.

Los tres tienen 19 años y ya fueron convocados para el partido del domingo en La Planilla contra el Haro, que ganó el Calahorra 2-0. En dicho encuentro participó Moath, que entró en el minuto 39 para sustituir a Junior, por lesión. También jugó Mugib desde el minuto 86 en sustitución de Acerete.

El Calahorra suma en los tres partidos disputados dos victorias y un empate, cuenta con nueve goles a favor, cero en contra y encabeza la clasificación del grupo 16.

Este sábado, a las 16.45 horas, se enfrentará al Anguiano en el campo municipal Isla y la peña Crianza Rojilla ha organizado un viaje para animar al equipo calagurritano.