El Calahorra golea al Autol, pero no convence a la afición

El Calahorra volvió a ganar en La Planilla y por goleada al Autol, aunque ayer se mostró que no hay comunión con la afición, ... que pitó al terminar la primera parte (cuando el marcador no se había movido). Hubo quien se marchó antes de finalizar el encuentro y la Peña Crianza Rojilla, que el día 29 emitió un comunicado señalando que el club va a la deriva, que hay una crisis en todos los ámbitos y no se siente identificada con el proyecto, al acabar el partido dijo por el megáfono «queremos cambios y los queremos ya».

CALAHORRA Abubaker, Sergio, Mugib (Junior, m. 46), Abel (Iker, m. 78), Moath (José Menor, m. 60), Bassam (Aner, m. 60), Víctor, Estrada, Joselu, Arroki (Córdoba, m. 78) y Lucas. 4 - 0 AUTOL Yoel, Ochoa (Marco, m. 70), Andoni, Javier (Adrián, m. 65), Alejo, Ismael (Tomé, m. 77), Khalid, David, Valencia (Asier, m. 77), Ayoub y Hamza (Youssef, m. 65)

Sobre el césped, el Autol pudo aguantar con la portería a cero hasta el descanso. El Calahorra disparó una vez al larguero, otra al poste y el portero visitante, el calagurritano Yoel, intervino en varias ocasiones para evitar el primer gol rojillo con disparos de Estrada, Joselu y Sergio. El conjunto autoleño intentó sorprender en alguna contra como la protagonizada por Daian Ochoa, que remató fuera.

En la segunda mitad el Calahorra inauguró su casillero cuando apenas había transcurrido un minuto. Abel mandó el esférico al fondo de la red de cabeza. Yoel estaba adelantado, saltó, pero no llegó a tocar la pelota.

Los catones no incomodaron en al portero Abubaker, salvo en una ocasión en la que el balón se paseó delante de los tres palos y Daian Ochoa no lo alcanzó por poco. Sí lo hizo el delantero del Calahorra Joselu dos veces, en el minuto 64, después de un saque de esquina, y en el 70 de chilena desde el límite del área pequeña. Yoel quedó en el suelo cerca del borde del área grande al cortar un balón y chocar con un atacante y Lucas aprovechó para anotar el cuarto gol en el 85. El portero evitó más tantos de Abel despejando con la pierna por bajo, estirándose por alto en un acertado cabezazo de Lucas y con palomita al rematar José Menor.