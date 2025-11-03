LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
Los tres goleadores del Calahorra de ayer: Lucas Díaz (de espaldas), Joselu y Abel, celebrando el segundo gol rojillo. SANDA
Fútbol | Tercera Federación

El Calahorra golea al Autol, pero no convence a la afición

Hubo pitos en La Planilla al finalizar la primera parte con empate a cero y, al terminar el partido, la Peña Crianza Rojilla exigió cambios ya

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

El Calahorra volvió a ganar en La Planilla y por goleada al Autol, aunque ayer se mostró que no hay comunión con la afición, ... que pitó al terminar la primera parte (cuando el marcador no se había movido). Hubo quien se marchó antes de finalizar el encuentro y la Peña Crianza Rojilla, que el día 29 emitió un comunicado señalando que el club va a la deriva, que hay una crisis en todos los ámbitos y no se siente identificada con el proyecto, al acabar el partido dijo por el megáfono «queremos cambios y los queremos ya».

