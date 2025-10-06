El Calahorra se hace fuerte en La Planilla

El Calahorra logró ayer en La Planilla un triunfo importante para su aspiración de encabezar la tabla. Los tres puntos le sirven para seguir ... en la segunda plaza con 11, los mismos que la UD Logroñés B y por detrás del Varea que suma 13.

Carlos Ortigosa, Sergio, ADrián, Aitor, Abel (Córdoba, min. 77), Acerete (Lucas Díaz, min. 85), Arbeloa (Iker Pérez, mi. 58), Víctor López, Gorka (Aner, min. 58), Joselu e Ibai (José Menor, min. 77). Calahorra 3 - Pradejón 0 Jon, Juan, Diego (Zárate, min. 4 y este por Pablo, min. 74), Ortega, Javier Ezquerro, Iván, Herce (Iker, min. 74), Julen, Mario Carra (Alejandro, min. 40), Rodrigo y Moshsin (Bruno, min. 46).

Los rojillos se han convertido en el equipo menos goleado y sólo han encajado un tanto. Ayer volvieron a mantener su portería a cero y su guardameta, Carlos Ortigosa, apenas tuvo trabajo ante un Pradejón correoso, que puso fuerza pero no llegó al área del conjunto local. Además, con los tres goles de este encuentro el Calahorra lleva trece a favor, encabezando la lista con el Yagüe, que cuenta con otros trece. En las cinco jornadas disputadas, el jugador del club calagurritano Joselu es el máximo ariete con cinco dianas (ayer hizo dos).

El juego del Calahorra no resultó brillante, ni emocionó a la grada, que en ocasiones pidió a los suyos más garra, aunque bien es cierto que dispuso de numerosas ocasiones para abrir el marcador y convirtió al portero del Pradejón, Jon Marzo en el mejor de los verdiblancos. En la primera parte el guardameta visitante intervino en varios lanzamientos entre los tres palos de los futbolistas rojillos despejando por bajo un tiro cruzado de Gorka, por alto un remate de Ibai y casi al finalizar el primer tiempo evitó el gol de Arbeloa y poco después de Ibai de nuevo.

El Calahorra es el más goleador con el Yagüe, ambos con trece dianas, y solo tiene un gol en contra

Al regresar del descanso la situación no cambió y parecía que no se llegaba a nada claro. El Calahorra ganaba en los robos de balón en las jugadas de ataque, aunque sin efectividad o sin llegar a concretar, pero fallaba en los pases largos. El Pradejón siguió luchando con intensidad hasta que en el minuto 62 llegó el gol de Joselu que rompió la monotonía. Los verdiblancos no se amedrentaron y fueron arriba intentando igualar el resultado.

Los cambios dieron más brío a los rojillos que firmaron dos ocasiones en saques de falta directos a portería desbaratadas por Jon Marzo. Con el Pradejón hacia delante, los locales tuvieron más espacios y el portero visitante realizó otras dos buenas paradas antes de encajar dos goles primero de José Menor y después de Joselu. En ambos casos se quedaron solos dentro del área.