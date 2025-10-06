LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El goleador rojillo Joselu en una jugada de la segunda parte del encuentro de ayer frente a dos defensores y al portero del Pradejón. SANDA
Fútbol | Tercera Federación

El Calahorra se hace fuerte en La Planilla

El equipo rojillo logró tres goles en la segunda parte ante un Pradejón que mostró fuerza, pero no llegó a la portería local

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:18

Comenta

El Calahorra logró ayer en La Planilla un triunfo importante para su aspiración de encabezar la tabla. Los tres puntos le sirven para seguir ... en la segunda plaza con 11, los mismos que la UD Logroñés B y por detrás del Varea que suma 13.

