Con los balones y la ropa a cuestas

Con las maletas a cuestas. La renovación del césped en varios campos de Logroño ha traído consigo un inicio de temporada movida, ya que más ... de un equipo se ha visto obligados a cambiar de escenario mientras se ejecutan las obras. Remodelación que afecta a tres instalaciones: Pradoviejo, La Estrella y La Ribera y a diferentes clubes de Tercera, Regional Preferente y Juvenil Nacional.

En los últimos meses, más tarde de lo pensado, se adjudicaron las obras de los cuatro campos sobre los que se actúa. En agosto dieron comienzo las obras en los recintos 3 y 4 de Pradoviejo y en La Estrella, mientras que en La Ribera se acometerá más adelante. El Ayuntamiento guarda el deseo de que las obras estén concluidas para el próximo fin de semana, el del 20 de septiembre. De momento, se ha reubicado a diferentes equipos.

La primera jornada en Tercera arrancó con el Comillas jugando en El Salvador, sede tradicional del Yagüe, el domingo. Un día antes, jugó el equipo de la barriada y también Balsamaiso y Berceo. El primero como local mientras no le entreguen el campo de La Estrella, su escenario en los últimos años. Diferente es el Berceo, que después de muchas temporadas en La Isla se asentó en el Mundial'82, pero esta la jugará como local en El Salvador, decisión que supone el inicio una nueva etapa en su historia. En este mismo recinto vienen jugando también Sporting Cascajos e Internacional.

El Salvador es el escenario. Este fin de semana se van a disputar cinco partidos. Mañana, tres, a las 10.00, 16.00 y 18.30 horas, de Regional, Juvenil y Tercera; y el domingo, dos, de Tercera, incluido el Oyonesa-San Marcial. El césped del Oion Arena también está siendo sustituido.

En La Estrella juega también Calasancio y Laurus. El primero suma más de veinte años en el recinto del barrio, desde que era un rectángulo de tierra. El segundo se muda esta temporada desde Pradoviejo, su equipo de regional Preferente. En La Estrella se está renovando el césped, que era ya una mala moqueta, el subsuelo y también el sistema de riego, que será nuevo.

Ambos equipos, al igual que el resto de los que militan en Regional, inician la competición este fin de semana. El Laurus tendrá que madrugar para recibir este sábado al Vianés B (10.00 horas) en El Salvador, donde el horario está completo. El Calasancio comienza su concurso en Varea, el domingo, también pronto, 10.45 horas, turno más propio de categorías inferiores. Si se cumple el calendario del Ayuntamiento, su segundo partido debería jugarlo en La Estrella, pero por ahora y para curarse en salud, se ha fijado en el Mundial'82 el viernes a las 19.00 horas. Recinto en el que ha desarrollado su pretemporada, explanada de la feria incluida por exceso de actividad sobre el césped. El Laurus, en la tercera jornada (28 de septiembre) podrá estrenar el nuevo césped de La Estrella, frente al Bañuelos.

La tercera categoría que se pone en marcha es Juvenil Nacional, que arranca con dieciséis equipos. El Comillas, que se mide a La Calzada, jugará este sábado a primera hora de la tarde (16.00 horas).

Quien sigue en casa, por ahora, es el Villegas. Su equipo de Tercera comenzó la campaña en Calahorra, y este domingo recibe en La Ribera al Yagüe. Las obras se desarrollarán, si no cambia la idea, en octubre. El conjunto logroñés jugará sus partidos en Varea, al igual que su once juvenil, que esta campaña milita en División de Honor. Cuando acabe el año, todo volverá a la normalidad.