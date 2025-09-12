LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen del partido entre Balsamaiso y Berceo, que se enfrentaron el pasado fin de semana en El Salvador. Justo Rodríguez
Fútbol

Con los balones y la ropa a cuestas

Las obras en La Estrella, La Ribera y Pradoviejo desplazan a sus inquilinos, con El Salvador como destino más recurrente

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:50

Con las maletas a cuestas. La renovación del césped en varios campos de Logroño ha traído consigo un inicio de temporada movida, ya que más ... de un equipo se ha visto obligados a cambiar de escenario mientras se ejecutan las obras. Remodelación que afecta a tres instalaciones: Pradoviejo, La Estrella y La Ribera y a diferentes clubes de Tercera, Regional Preferente y Juvenil Nacional.

