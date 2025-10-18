El Arnedo quiere reengancharse a la parte alta con un triunfo ante el Balsamaiso

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 18 de octubre 2025, 14:05 Comenta Compartir

Las dos derrotas encajadas por el Arnedo durante las últimas semanas dejaron al conjunto riojabajeño en la parte media de la tabla confiando en que sus próximos encuentros ante equipos de la zona humilde le devolverían al 'play off'. No erró en su choque contra el Autol de la pasada jornada con una sólida victoria en La Manzanera y tampoco querrá hacerlo esta tarde en su vuelta al Sendero, contra el Balsamaiso. Un nuevo triunfo le catapultaría de nuevo a la zona de privilegio a falta de la disputa de los choques del domingo.

Además del de Arnedo, habrá otros dos partidos de la séptima jornada que se dirimirán a lo largo de esta tarde. En el San Roque, el Agoncillo quiere poner fin a su mala racha ante un Pradejón que, pese a ser uno de los recién ascendidos, se está acomodando a la perfección a la categoría. Mientras que otro de los equipos que vienen de Preferente, el Villegas, tendrá el complicado reto de recibir en Vareas a una Oyonesa al alza con tres triunfos consecutivos.