El Alberite se aleja del sueño de medirse a un Primera
Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:24
El Alberite deberá darle la vuelta a un resultado muy complicado de revertir en la vuelta si quiere medirse a un Primera en la primera ... ronda de la Copa del Rey. Aunque con un 4-0 firmado en la ida, en Asturias, el sueño de tal especial cita parece disiparse casi del todo.
Puerto de Vega
Torres, Javier, Álvaro, Mario (Pablo, 86), Sergio, Diego (Emilio, 78), Borja (Matheus, 61), David, Gonzalo (Rubén, 78), Pedro (Moreira, 86) y Santiago.
4
-
0
Alberite
Arkaitz, Medrano, Valdemoros (Martín, 37), Luis, Roberto, Miguel, Omar (Marwan, 78), Manuel, Marcos (Unai, 37), Miguel Ángel (Víctor, 61) y Andrés (Adahy, 61).
-
Goles: 1-0, m. 3. Borja; 2-0, m. 21. David; 3-0, m. 35. Borja; 4-0, m. 79. David.
-
Árbitro: Sergio Espasandin Cores. Amarilla al jugador local Sergio y a los visitantes Luis, Miguel Ángel, Miguel, unai y Marwan. Expulsó a Javier.
Y es que el conjunto arlequinado no supo leer bien el partido, viéndose superado por un Puerto de Vega que llegó al descanso con una holgada ventaja en el marcador de tres goles con el doblete de Borja y el disparo de David, que luego repitió en el segundo tiempo para dejar sentenciado el choque. Antes de que eso ocurriera, el encuentro tuvo que pararse unos minutos por sucesivos insultos a uno de los jugadores riojanos. Además, el rival finalizó el choque con uno menos en el campo, tras la expulsión de Javier, por doble cartulina amarilla. Pese a su superioridad, el Alberite no logró conectar yéndose de vuelta a La Rioja con un resultado casi imposible de defender.
