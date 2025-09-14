LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Gorka conduce el balón perseguido por Aitor en el partido de este domingo en el San Roque. CALAHORRA

El Agoncillo le habla de tú a tú a un Calahorra sin chispa

La contundencia defensiva de los avioneros y la poca eficacia de los rojillos hicieron que el partido se cerrase con unas tablas sin goles

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:09

Se esperaba mucho más del Calahorra en San Roque. Después de endosarle la friolera de siete goles al Villegas, el conjunto rojillo quería extender su ... reinado en Tercera asaltando Agoncillo, pero la poca puntería y el enorme esfuerzo colectivo de los avioneros obligaron a que los riojabajeños se fueran con un escaso punto en el bolsillo.

