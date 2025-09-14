El Agoncillo le habla de tú a tú a un Calahorra sin chispa

Se esperaba mucho más del Calahorra en San Roque. Después de endosarle la friolera de siete goles al Villegas, el conjunto rojillo quería extender su ... reinado en Tercera asaltando Agoncillo, pero la poca puntería y el enorme esfuerzo colectivo de los avioneros obligaron a que los riojabajeños se fueran con un escaso punto en el bolsillo.

AGONCILLO Ricardo Osés, Aitor (Luhe, 81), Sodupe, Álex, Raúl, Macabeo, Maikel, Gali (Diego Pozo, 67), Naim (Ebra, 67), Ninil (Ángel, 57) y Mario (Álvaro, 81). 0 - 0 CALAHORRA Carlos, Sergio, Adrián (Luis, 46), Aitor, Abel, Acerete (Bassam, 83), Arbeloa (Íker Pérez, 27), Víctor, Gorka, Joselu (José, 75)e Ibai.

El Calahorra asumió la iniciativa en el ataque durante los primeros compases. Sin embargo, se topó con un Agoncillo muy ordenado. El primer aviso del lado visitante lo dio Víctor López con una gran internada en el área, pero su disparo salió repelido por un defensor mientras los avioneros buscaban perpetrar el muro rojillo con centros laterales. Viendo que el plan, tanto de un lado como del otro, no era extraño tampoco que ambos apostasen por las acciones a balón parado.

Los calagurritanos tuvieron dos grandes ocasiones para marcar desde la esquina del campo hasta que Abel remató dentro del área, tras una serie de rechaces, obligando a Ricardo a esforzarse al máximo con una parada magistral. Y, después de una falta a favor del Agoncillo, los rojillos gozaron de la más clara aprovechándose de un contragolpe que Joselu Cano, en boca de gol en el segundo palo, solo debía empujar al fondo de las mallas. El delantero visitante perdonó al escapársele el esférico de la puntera para pisar de nuevo los vestuarios con un empate a cero en el marcador.

Tras el descanso, el ritmo del choque se equilibró. El Calahorra bajó una marcha y el Agoncillo empezó a discutir la posesión en el centro del campo, pese a que apenas hubo ocasiones relevantes. Córdoba puso un disparo raso que fue bien detenido por Ricardo y Álex, en el bando local, no pudo zafarse de la presión rival en una buena acción individual antes de que el colegiado impidiese, por una falta previa, que Ángel finalizase en el mano a mano.

La última bala del duelo la tuvo el Calahorra con un libre directo de Aitor, que hubiese podido reconvertir las sensaciones del partido en el añadido. Sin embargo, y pese a su buen hacer, se marchó fuera ajustada al palo. No hubo tiempo para más y el 0-0 se convirtió en el resultado definitivo: positivo para el Agoncillo por la talla del rival y escaso para un Calahorra que tiene aún trabajo por delante.