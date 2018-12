Mundial de Clubes Solari: «Cuesta darle el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid» Santiago Solari, durante la rueda de prensa. / Giuseppe Cacace (Afp) El argentino defiende la «excelencia» de lo logrado en el último lustro pero pide a su plantilla que dé «otro paso más» ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 17:02

Santiago Solari se ha convertido en un impoluto defensor de la historia del Real Madrid, que volvió a ensalzar la víspera del duelo que medirá a los blancos con el Al Ain en la final de Mundial de Clubes. Una nueva oportunidad de hacer historia para un equipo que puede convertirse en el primero que conquista tres veces la competición de modo consecutivo tras hacer lo propio con la Champions. Logros que no impiden que hay quien dé por muerto al conjunto de Concha Espina cuando faltan algo más de cinco meses para que el Metropolitano atestigüe quién se llevara en esta ocasión a casa la 'orejona'.

«Eso se decía el año pasado y el anterior. Lo que es imposible es ganar todas las Champions de aquí a 200 años. Esto es fútbol y es una competencia entre los mejores equipos del mundo. Nos cuesta a todos darle el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos cinco años. Son cuatro Champions de las últimas cinco. Sé que es parte de nuestra manera de ser como club, pero no por eso se puede dejar de mirar la excelencia de lo que se consiguió en el pasado. Es extraordinario lo que ha hecho este equipo y mañana trataremos de dar un paso más para sumar a esa historia», defendió el argentino.

Reclamó el técnico concentración para derrotar el sábado al Al Ain ya que pese a la sideral distancia que separa a ambos contendientes, Solari no quiere confianzas. «Hemos de poner toda nuestra energía y competir para ganar, como siempre. El tercer título consecutivo sería algo excepcional y un gran broche para todos estos jugadores. Es una hermosa oportunidad y algo que puede que no se pueda repetir», manifestó el rosarino, que se mostró seguro de que sus futbolistas estarán a pleno rendimiento. «Está todo el mundo muy contento e ilusionado. Serenidad no sé si es la palabra. Ellos tiene mucha experiencia en finales pero también está el cosquilleo. Mañana se juega un título y a eso le tenemos que poner toda nuestra energía y competir como siempre», apuntó.

Le preguntaron a Solari por las quejas de River Plate sobre la actuación arbitral en el choque de semifinales que dio el pase a los emiratíes. «Ellos utilizan sus armas. Sé a qué te refieres. Usan muchos bloqueos y hacen incluso faltas en los córners, en las faltas laterales. Había tunecinos enfadados y sacaron también ventaja contra River», remarcó el entrenador del Real Madrid, que no quiso abundar sin embargo en teorías de la conspiración con el anfitrión en liza. «Nosotros haremos lo posible para que no nos suceda y para que todo el mundo esté muy atento», aseguró.

«Vi muy bien el otro día a Isco»

La derrota de River le sirvió a Solari para alertar de que es preciso mantener alta la guardia ante cualquier contrincante. «Esto se ha democratizado. Ya participan todos los continentes. Me parece mejor que la versión de la vieja y querida Intercontinental. Sorpresas no, esperaba que River pasara pero ha sucedido tantas veces que es una muestra de que esto es más competitivo por algo. Tienen que ganar a muchos equipos para llegar aquí. Por eso no es casualidad cuando llegan», dijo.

Salió, cómo no, a colación el nombre de Isco, que ha perdido protagonismo sobre el césped desde que está el rosarino. «Yo lo vi muy bien el otro día el tiempo que entró y le vi muy bien a él entrenando en particular», comentó.

Y no quiso entrar a valorar lo que podría suponer para su futuro una victoria o una derrota ante el Al Ain que pocos contemplan en cualquier caso dentro del club. «El fútbol es algo colectivo y lo que siento es que todos nosotros, como club, refrende una vez más aquí el valor de haber ganado la última Champions. Ganar tres Mundialitos seguidos será algo extraordinario. Será un gran broche para estos jugadores. Es una hermosa oportunidad para todos».