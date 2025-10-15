LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria. R. García / EFE
Análisis

Los números de una España para soñar con otra era dorada

La selección de Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa y con el mejor porcentaje de victorias, avista el Mundial del próximo año como pasaporte hacia la gloria

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

Comenta

Todos los números están con La Roja. A ocho meses para que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dé el pistoletazo de salida, ... la selección española de Luis de la Fuente sigue engrosando unos registros sin parangón, incrementando así el bagaje de una etapa con el riojano en el banquillo que acumula ya dos títulos y tres finales de tres posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  4. 4

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  5. 5

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  6. 6

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los números de una España para soñar con otra era dorada

Los números de una España para soñar con otra era dorada