Eurocopa 2020 | Clasificación Moreno: «No mantuvimos la calma cuando el partido se volvió loco» Robert Moreno, seleccionador español. / Afp El técnico español asegura que, pese a sacar al final a Iñigo Martinez y jugar con tres centrales, el mensaje era frenar desde la posesión el empuje de Noruega IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 12 octubre 2019, 23:47

El seleccionador nacional, Robert Moreno, vivió su peor noche al frente de La Roja con ese empate postrero que no supo muy bien cómo explicar, más allá de recurrir a esa idea de que «los partidos se vuelven locos cuando los rivales ya no tienen nada que perder y empiezan a colgar balones».

¿Nuestro peor partido? «No sé; eso del mejor o el peor es difícil de valorar, pero desde luego que no ha sido el partido que deseábamos al cien por cien. La última jugada viene de una acción en largo pero el resto las hemos defendido de forma correcta y no tengo sensación de que nos hayan creado peligro», subrayó en conferencia de prensa el técnico español.

Primero apostó por tener el balón, con Cazorla y Rodrigo Moreno, pero luego reforzó el centro de la zaga con Iñigo Martínez y la apuesta no le salió bien. «El mensaje que les dimos a todos era defendernos con posesiones largas pero tampoco puedes desprotegerte cuando tienes enfrente a tres delanteros altísimos. Nos hicieron perder la calma cuando lo vieron perdido. Tengo que volver a ver el partido para analizar exactamente lo que ha ocurrido».

Trató Moreno de lanzar un mensaje positivo, pese a la tristeza generalizada entre la delegación española. «Es un punto, ya solo podremos tener 28, pero con un empate en Suecia estamos ya clasificados, aunque iremos a ganar. Esto es fútbol», dijo.

Alabó a Fabián Ruiz pero frunció el ceño al preguntarle si esta España se puede cimentar en este jugador. «Posee un altísimo nivel, tenerle con nosotros es una maravilla, y confiamos mucho en él. Pero tampoco hay que cargar en un solo jugador el peso de un equipo», desgranó el técnico.

«Me encantaría tener de forma egoísta a siete u ocho de un mismo equipo a nivel altísimo pero eso no es así».

Primera vez en la historia, España salió con un once de once equipos. «No era consciente pero es un dato curioso y llamativo. Eso implica que tenemos muy buenos jugadores, distribuidos por muchos equipos. Me encantaría tener de forma egoísta a siete u ocho de un mismo equipo a nivel altísimo pero eso no es así».

Por último, se detuvo en Sergio Ramos, hombre récord y baja ante Suecia por acumulación de amarillas. «Es increíble que siga con ganas de competir, ganar títulos y ayudar a la selección. Felicitarle públicamente y ojalá nos pueda dar más alegrías durante más tiempo».