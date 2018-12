Selección Luis Enrique sigue en búsqueda de recuperar la ilusión Luis Enrique, durante el partido que midió a España con Inglaterra en Wembley. / John Sibley (Reuters) Tras emocionar en sus tres primeros encuentros, perdió contra Inglaterra y Croacia devolviendo a España a su realidad antes de la Euro 2020 RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 27 diciembre 2018, 00:48

El 'dragón khan' de Luis Enrique arranca de nuevo en marzo. Ahí empezará a luchar la selección española por un billete de una competición multisede, la Euro 2020, en la que Bilbao acogerá varios partidos de la primera fase. La Roja debe reconstruirse, olvidar un ciclo ganador que ya no volverá y al que aferrarse por nostalgia sólo producirá mayor frustración. Los héroes del pasado son leyendas. Alguno aún sigue en activo a primer nivel y el resto están en retiros dorados porque no mantienen el nivel o decidieron dejarlo antes de que el fútbol (o los seleccionadores) les sacasen de la ecuación. Es otra época y mejor asimilarlo, como Luis Enrique, cuanto antes.

La etapa del asturiano como seleccionador nacional ha sido fiel a lo que el propio técnico avisó el día de su presentación: una montaña rusa de emociones. Los dos primeros partidos de septiembre dispararon la euforia, la ilusión generada se desinfló en octubre y el globo terminó de pincharse en noviembre. «Es verdad que nos hubiera encantado pasar (a la 'final four' de la Liga de Naciones), pero al menos conservamos la máxima categoría y creo que hay un equipo en construcción con muchos jóvenes que son sensacionales. Hay una evidente inclusión de una nueva generación en el equipo. El técnico tiene toda la confianza para traer a estos jóvenes. Para todo lo que haga tiene el máximo respaldo», insiste Luis Rubiales tras un 2018 tumultuoso, en el que España logró siete victorias, cinco empates y dos derrotas, ambas con Luis Enrique, ya que Julen Lopetegui, despedido de forma fulminante a dos días del inicio del Mundial por su fichaje por el Real Madrid, no perdió un partido con la selección desde julio de 2016.

España tiene mucho por mejorar antes de empezar la fase de clasificación para la Eurocopa en marzo. La apuesta por el vértigo e intercambio de golpes le obliga a tener más futbolistas decisivos de cara a gol. Hay buen nivel de delanteros, aunque algunos no viven actualmente su mejor momento de forma y otros (como Paco Alcácer o Diego Costa) no han estado en la última lista. Quizá por eso parezca más prioritario encontrar fortaleza atrás. «Estamos en proceso de crecer, de probar y ver jóvenes para la próxima Eurocopa. Veo áreas de mejora, pero cuando llegamos sabíamos la situación y estamos formando un grupo. El objetivo está intacto», reconoce Luis Enrique, que ha usado 32 jugadores en seis alineaciones de los 74 que tiene «en el radar». Lleva seis onces distintos. Nadie ha completado todos los partidos con el asturiano, que tiene mucho trabajo por hacer en medio de las críticas. «Si comparamos a esta selección con la de Xavi e Iniesta saldremos perdiendo», recordó Saúl.

32 jugadores usados de los 74

No hay tantos indiscutibles como en el pasado. Uno de ellos para los últimos cuatro seleccionadores es el quizá el más criticado: David de Gea. En la diana desde el Mundial, donde cometió un error en el debut ante Portugal, se somete a un juicio en cada encuentro. El cuerpo técnico 'alucina' con determinados comentarios, algunos indignos e irrespetuosos, y con el hecho de que se pida que juegue un portero (Casillas) que no está entre sus citados (Kepa Arrizabalaga o Pau López) y que ya fue descartado para el puesto de titular por los últimos tres seleccionadores. «Las criticas han de ser para todo el equipo que participó y para el entrenador. Cuando ya son generalizadas hacia una sola persona siempre las considero muy injustas, porque es un deporte colectivo. Un gol no es culpa sólo del portero, también de las otras líneas y de los que defienden».

«Estamos en proceso de crecer, de probar y ver jóvenes para la próxima Eurocopa. Veo áreas de mejora, pero cuando llegamos sabíamos la situación y estamos formando un grupo. El objetivo está intacto» Luis Enrique

En defensa, los nombres de la zaga se han volteado tanto que es difícil reconocerla, aunque en buena forma se supone que Carvajal, Sergio Ramos y Jordi Alba-una vez ha vuelto- son fijos. El cuarto zaguero es una incógnita. La selección de Lucho encaja muchos goles. El asturiano ha probado seis acompañantes del capitán por el momento y ninguno parece haberse ganado el puesto de forma clara. «Dudo que encuentre una línea defensiva de cuatro y que juegue siempre, porque el día que falten uno o dos, ¿qué hago?, ¿me pongo a rezar?», bromeó el técnico. Contra Inglaterra en Sevilla y en Zagreb encajó varios tantos en errores graves. Luis Enrique cree que son evitables.

Endeblez defensiva

Se antoja necesario si se quiere hacer del vértigo una virtud. Se necesita más solidez también en el centro del campo. Aunque Luis Enrique dice que se lo plantea, por el momento no ha probado a Rodri junto a Busquets, que cada vez parece más incapaz de sujetar todo el centro solo. Ceballos, de lo mejor de España, sufre como Saúl en las transiciones defensivas si debe llegar tan arriba. Isco tiene tendencia a bajar para ayudar a la salida del balón, pero no tiene condiciones para ese trabajo defensivo. Quizá un 4-2-3-1 le daría más control, pero no asegura ese 'dragon khan' que le gusta a Lucho. Y es que al asturiano siempre le entusiasmó un fútbol más vivo que el de sus predecesores. De ida y vuelta, en el que los delanteros deben ser eficaces. Es evidente que no tendrá a Messi, Suárez o Neymar como el Barcelona pero sí se espera que el máximo anotador no sea Sergio Ramos, convertido en lanzador de penaltis. Alcácer, que marcó tres goles en octubre pero no estuvo en las otras dos listas, parece un fijo si mantiene el nivel que está demostrando en Dortmund, donde es pichichi de la Bundesliga, viendo que Morata o Rodrigo no están en su mejor momento anotador y que Costa aún no se ha estrenado.

España comenzará su camino para Bilbao en Valencia el próximo sábado 23 de marzo en Mestalla ante Noruega, en el primero de los partidos de la fase de clasificación para la Euro 2020, que se disputará por primera vez en doce ciudades. El sorteo emparejó al cuadro de Luis Enrique junto a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. Las dos primeras de cada grupo, cuyos partidos se celebrarán durante marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2019, se clasificarán directamente para la fase final y La Roja debería estar entre ellas pese a la decepción de quedarse fuera de la 'final four' de la Liga de Naciones. Cuando se certifique la esperada clasificación para la fase final llegará el momento de ver a España en Bilbao, ya que la capital vizcaína es una de la docena de sedes de la Eurocopa, junto a Londres (semifinales y final), Roma, Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich y San Petersburgo. «Nos encanta que una de las sedes sea en España, en Bilbao. Ojalá lo podamos aprovechar», subrayó el seleccionador nacional el pasado día 2 de diciembre en Dublin.