Un Gordo mundialista en juego para España con pedreas muy apetecibles

La selección española acaricia el billete para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Tras firmar un pleno ... de victorias en las cuatro primeras jornadas, en las que anotó quince goles y no encajó ninguno, el combinado que dirige Luis de la Fuente encara las dos últimas citas de la ruta clasificatoria hacia territorio norteamericano con el Gordo al alcance de su mano y la posibilidad de adjudicarse además un par de pedreas muy apetecibles que contribuirían a seguir engrandeciendo el legado de un bloque que resulta insaciable en su afán por medirse con los más grandes de la historia.

La victoria por 4-0 cosechada frente a Bulgaria el pasado 14 de octubre en Valladolid elevó a 29 la serie de partidos oficiales sin conocer la derrota que acumulaba La Roja desde que sucumbiese el 28 de marzo de 2023 frente a Escocia en los albores de la era De la Fuente. Aquel sonado batacazo, que puso en tela de juicio el incipiente proyecto del preparador de Haro, es el último que ha sufrido una selección que desde entonces se ha revelado prácticamente intratable.

Diecinueve duelos sin hincar la rodilla dentro de las fases preliminares y otros diez más en las rondas eliminatorias que superó camino de la cuarta Eurocopa de su historia, de su primera Liga de Naciones y del vigente subcampeonato que ostenta en este último torneo constituyen el glorioso periplo que ha permitido a De la Fuente igualar la inolvidable racha que acumuló la España de Vicente del Bosque entre el Mundial de 2010 y la Copa Confederaciones celebrada en 2013.

Con un modelo distinto al que vertebró los éxitos recogidos de la mano del preparador salmantino, continuador a su vez del 'tiki-taka' que pergeñó Luis Aragonés, esta España menos juguetona con la pelota pero más camaleónica, incisiva y vertical tiene a tiro el récord mundial de 31 pulsos oficiales invicta que estableció Italia entre 2018 y 2021 y cuya prolongación se encargó de cercenar precisamente La Roja cuando tumbó a la 'Azzurra' por 1-2 en semifinales de la Liga de Naciones celebrada ese último año.

Aunque la extraordinaria racha de aquella 'Nazionale' de Roberto Mancini que arrancó el 10 de octubre de 2018 con un empate frente a Ucrania en Génova llegó a extenderse hasta los 37 encuentros contando también aquellos de tono amistoso, lo que le permitió superar la plusmarca de 35 que había establecido Brasil a mediados de los años noventa del siglo pasado y que igualó España ya en el actual, es esa cadena de 31 choques de carácter oficial invicta la que pretende asaltar la tropa que ha reunido De la Fuente en la presente ventana. Para ello, la selección española deberá salir airosa de la visita que rendirá el sábado a Georgia en Tiflis y hacer lo mismo el próximo martes en Sevilla frente a Turquía, la única que podría arrebatarle el pasaporte directo hacia la Copa del Mundo.

601 días sin caer en combate

En caso de conseguirlo, España no solo se pondría a la altura de esa Italia que abrochó la Eurocopa celebrada en 2021 tras superar por penaltis a Inglaterra en la final disputada en Wembley, sino que De la Fuente igualaría otra de las demostraciones de fuerza que llevó a cabo el inmortal combinado que dirigió Del Bosque. Aquella selección enlazó 26 partidos sin hincar la rodilla, ya tuvieran marchamo oficial o carácter amistoso, entre el 12 de noviembre de 2011, cuando Inglaterra la doblegó por 1-0 en Wembley, y el 1 de julio de 2013, día de infausto recuerdo en el que Brasil confirmó la extinción de un ciclo triunfal derrotándola por 3-0 en la final de la Copa Confederaciones.

En aquellos 597 días que mediaron entre ambas fechas, la España de Del Bosque recopiló veintidós triunfos y cuatro empates. La de De la Fuente acumula veinte victorias y cuatro igualadas en los 601 días que han transcurrido desde el traspié que sufrió en el amistoso que la midió con Colombia el 22 de marzo del año pasado en Londres y que decantó un solitario gol del lateral cafetero Daniel Muñoz.

Aunque la vez más reciente en la que España salió con la cabeza gacha de un estadio fue el 8 de junio de este año, día en el que Portugal le arrebató la corona de la Liga de Naciones imponiéndose a La Roja en la tanda de penaltis, el reseñado tropiezo se contabiliza como un empate a efectos estadísticos, lo que sitúa a De la Fuente en disposición de igualar en la presente ventana otro hito en la carrera como seleccionador de Del Bosque y soñar con poder desafiar más adelante la marca de 31 que registró Javier Clemente entre el 9 de julio de 1994 y el 28 de enero de 1998.

«Su estilo no es ir de agrandado. Es un gran trabajador y apasionado por lo que hace», destacó este miércoles Pablo Fornals en referencia a un preparador que ha devuelto el esplendor perdido a una selección que está determinada a seguir superando barreras con el fin de coserse en el pecho la segunda estrella de campeona del mundo el próximo verano.