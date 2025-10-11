De la Fuente: «Tenemos un equipo de jugadores maravillosos e insaciables»

Javier Varela Sábado, 11 de octubre 2025, 23:38 | Actualizado 23:50h. Comenta Compartir

España suma nueve puntos de nueve posibles en su camino hacia el Mundial 2026. Mejor, imposible. Ante Georgia se ganó y se convenció y sólo la falta de puntería y Mamardashvili evitaron una goleada. Normal que el seleccionador español Luis de la Fuente estuviera satisfecho tras el partido por el resultado: «Hay que seguir caminando. Estamos en una mejora constante«. El técnico fue más allá y se deshizo en elogios hacia sus futbolistas, de los que dijo que son »maravillosos e insaciables deportivamente«.

El seleccionador quiso hacer una lectura positiva de las numerosas bajas que ha tenido en esta concentración, de la que el último en marcharse fue Dani Olmo. «Hay jugadores que se van sumando a la causa. El fútbol español es una fábrica inagotable de talento», reconoció. Sí lamentó las bajas, pero confesó que ha hecho que se pueda dar oportunidades a otros futbolistas. «Siempre nos acordamos de los que no están porque humanamente son muy importantes para nosotros. Su ausencia posibilita a otros grandes talentos la oportunidad de jugar. Es un motivo de gran alegría que permite ver el potencial del fútbol español», dijo con cierto orgullo.

Precisamente esa gran cantidad de futbolistas de calidad que tiene España hará que dar la lista definitiva para el Mundial sea una patata caliente para el seleccionador. «Me corresponderá a mí tomar esa decisión, pero es que tenemos una gran cantera, unos grandes futbolistas. Es un orgullo. No me preocupa. Y, a veces, el fútbol te aclara las dudas», dijo. De la Fuente, lejos de verlo como un problema, lo enfoca como algo positivo: «Insisto, soy un afortunado por dirigir a una generación inagotable de futbolistas, tan maravillosa. No tenemos más que motivos para estar felices».

Por este motivo es un alivio para el seleccionador que no haya habido que lamentar ninguna lesión durante el partido. «Siempre que no hay una lesión, me alivio», reconoció. «Hoy es fácil para hablar de este tema porque el fútbol es un deporte de riesgo. Es imposible que no haya lesiones. Hoy estoy feliz porque no las hay. Pero cuando existen, las asumo. Le pido a Dios que no haya lesiones», señaló el seleccionador que no quiso entrar en más polémicas.

La puntería y el penalti de Ferran

El único pero que se le puede poner a la victoria de España ante Georgia es la falta de puntería. Hasta cinco ocasiones claras de la selección se fueron al limbo. «Esa es la realidad del fútbol. Puede que lo que nos engañe sea ganar 0-6. Es muy difícil ganar con esos marcadores a nivel internacional», señaló el técnico. «Eso le da la importancia a lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer», reivindicó. «Georgia se ha defendido con orden y tiene un gran portero. Es cierto que podíamos haber conseguido un resultado muy abultado, pero ya digo que es difícil», añadió.

Uno de los momentos del partido fue cuando el árbitro señaló penalti a favor de España. El encargado de lanzar las penas máximas en la selección es Mikel Oyarzabal, pero el futbolista decidió dejárselo a Ferran Torres, que finalmente lo falló. «Son familia y son amigos. No me ha molestado que Oyarzabal le dejara el penalti a Ferran Torres, porque Ferran es un especialista. Si hubiera marcado no estaríamos hablando de esto», señaló el seleccionador.

Por último habló del partido «completo y muy serio» de Pedri. «Es que hace casi todo bien. Es difícil verlo hacer algo mal», confesó el seleccionador que quiso poner en valor el trabajo del equipo para que brillen otros futbolistas. «Lo desempeña tan bien porque hay futbolistas que le ayudan a que despligue ese potencial. Pero qué vamos a pensar de él. Es una excepcional futbolista», finalizó.