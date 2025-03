España sale a la caza de otro tesoro en Róterdam

Óscar Bellot Enviado especial a Róterdam Miércoles, 19 de marzo 2025, 15:08 Comenta Compartir

La selección española regresa a un lugar en el que fue feliz en busca de un nuevo tesoro con el que seguir aumentando la colección de éxitos que la han convertido en la envidia de Europa. Veintiún meses después de levantar allí el trofeo que la acreditaba como campeona de la tercera edición de la Liga de Naciones tras imponerse a Croacia en una final resuelta en la tanda de penaltis, La Roja volverá a pisar este jueves el mítico estadio del Feyenoord para medirse a Países Bajos en la ida de los cuartos de final de un torneo que sirvió para enterrar las dudas con las que nació la era de Luis de la Fuente como timonel de la absoluta y dio paso a una nueva época dorada por parte de un combinado que un año más tarde alcanzó de nuevo la cima en la Eurocopa.

A De Kuip llegó España en junio de 2023 envuelta en un mar de sospechas. La derrota por 2-0 sufrida tres meses antes frente a Escocia en Hampden Park convirtió aquella 'final four' de la Liga de Naciones en una reválida para un seleccionador que apenas llevaba dos encuentros en el cargo y ya era objeto de críticas despiadadas. «Afronto cada partido como si fuera el último», atajó el de Haro poco después de aterrizar en Enschede, donde a España le aguardaba un desafío de altura en semifinales frente a una Italia que por entonces ostentaba la condición de campeona de Europa. «Es una oportunidad histórica, representamos a un país que está volcado con nosotros y queremos pasar a la historia», aseveró un técnico que veía potencial en el grupo que tenía a su disposición para ganar «cualquier título».

Muchos desdeñaron aquella afirmación como un simple brindis al sol. Quienes así lo hicieron se llevaron un correctivo en toda regla. Porque esa misma España a la que se acusaba de estar tierna, supuestamente carecía de figuras de primera línea y presuntamente estaba regida por un mero actor secundario abatió a Italia con un gol terminal de Joselu en el feudo del Twente y tumbó tres días después a Croacia desde los once metros en Róterdam con una imperial actuación de Unai Simón bajo palos y un último lanzamiento de Carvajal que sacó a España de la depresión en la que la había sumido el Mundial de Catar. Aquella final fue la piedra fundacional de una etapa gloriosa a la que España confía en dar continuidad revalidando el cetro de la Liga de Naciones.

Territorio por conquistar

Dicho objetivo pasa por superar a Países Bajos en la novedosa ronda de cuartos de final y abrir con ello las puertas de una 'final four' que se disputará entre el 4 y el 8 de junio de este año, con sedes aún por definir en territorio del vencedor de la eliminatoria entre Italia y Alemania. Segundo clasificado del grupo que lideró Alemania, el combinado que dirige Ronald Koeman apelará este jueves a un fortín en el que la 'Oranje' ha ganado 22 de los 23 últimos partidos que ha disputado para tratar de buscarle las cosquillas a un adversario que nunca ha vencido en tierras neerlandesas, pero que tendrá la oportunidad de decir la última palabra el domingo en Valencia y acude a la pelea pletórico de confianza.

Acumula España dos años sin caer derrotada en duelo oficial, una racha sin parangón que De la Fuente tratará prolongar disponiendo un once cuyas principales incógnitas están atrás. Con 19 internacionalidades a sus espaldas, Le Normand oficiará como capo de un eje de la retaguardia al que opositan los novatos Asencio y Huijsen, así como el ya desprecintado Cubarsí. El seleccionador tendrá que resolver también la disputa en una portería que David Raya defendió con brillantez durante la baja de Unai Simón, pero que parece destinada de nuevo al cancerbero del Athletic. Zubimedi y Pedri portarán el bastón de mando en la medular, mientras la vanguardia apunta a estar copada por el tridente que asaltó la Eurocopa. En el palco estará presente Rafael Louzán por primera vez en un partido de La Roja desde que alcanzó la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF).

En el bando de los tulipanes sobresale el regreso de Memphis Depay, que no iba con la 'Oranje' desde el pasado Europeo pero al que Koeman ha decidido recuperar tras seguir sus evoluciones con el Corinthians. Autor de 46 tantos con Países Bajos, a solo cuatro del récord que estableció Robin Van Persie, al ex de Barça y Atlético no se le espera de inicio, pero sigue siendo un peso pesado dentro de un combinado en el que Frenkie de Jong, recuperado de la gastroenteritis que le apartó el domingo del Atlético-Barça, llevará la voz cantante en el centro del campo, Van Dijk comandará la defensa y Xavi Simons y Cody Gakpo se perfilan como grandes amenazas ofensivas.

-Alineaciones probables:

Países Bajos: Verbruggen, Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Timber, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Xavi Simons, Brobbey y Gakpo.

España: Unai Simón, Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Hora: 20:45 h.

Estadio: De Kuip.

TV: La 1.