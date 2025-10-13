De la Fuente, sobre los menos habituales: «Me dan total garantía»

José Manuel Andrés Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 21:04 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Máxima confianza en todos sus jugadores, también los menos habituales. Así lo dejó claro Luis de la Fuente en su rueda de prensa previa al duelo ante Bulgaria, a priori el partido más asequible para España en la fase de clasificación para el Mundial. «Me dan total garantía. Tenemos una relación de futbolistas fantástica, magnífica. Veremos cómo es la evolución de la gente que participó el sábado y mañana por la mañana decidiremos. Ya tengo una idea, pero soy muy de sensaciones y vamos a sacar un equipo de las máximas garantías», aseguró, abriendo la puerta a las rotaciones.

«Siempre queremos sacar el equipo más competitivo, aquí no se hacen regalos. No se saca una selección de compromiso porque nuestra responsabilidad es seguir ganando y mañana además se puede dejar casi casi cerrada la clasificación. Los jugadores que salgan mañana serán los mejores para afrontar ese partido, en mi opinión», incidió en este sentido.

Las cinco bajas desde que el seleccionador anunció su convocatoria inicial invitan a dosificar esfuerzos para evitar suspicaciones, pero el técnico de Haro sigue defendiendo su compromiso con el bienestar de los jugadores. «Hacemos las cosas cuidando al máximo la atención a los futbolistas. No de ahora, sino siempre, y en esta convocatoria se han producido una serie de circunstancias que nos hacían ver que era necesario liberar a los futbolistas. La realidad es que nosotros primamos la salud del futbolista», defendió.

El riojano puede igualar ante Bulgaria el récord histórico de partidos oficiales sin perder con la selección, en manos de Vicente del Bosque con 29 encuentros. Esa racha comenzó precisamente después de la dura derrota en Escocia, en el segundo partido de la era De la Fuente. «Aquella primera derrota fue una experiencia dura pero de todo se aprende. No hemos cambiado, sino que hemos ido construyendo este edificio desde un modelo. Nos hizo más fuertes y salimos reforzados de aquel partido», valoró respecto a aquel duelo en Glasgow.

Los penaltis

En cuanto a los lanzamientos de penalti, que normalmente ejecuta Oyarzabal pero cuyo orden se invirtió en el duelo ante Georgia en Elche, cuando el guipuzcoano cedió el lanzamiento a Ferran Torres, con el posterior fallo del atacante valenciano, el seleccionador pasó página y pretendió zanjar cualquier polémica. «Simplemente tenemos unos especialistas y dependiendo de las circunstancias lo tira uno u otro. Tenemos mucho trabajo detrás de todas las acciones a balón parado pero el penalti es una acción muy especial, que depende en gran medida del momento. Si hay alguien con más confianza lo tira, no hay ningún problema», señaló.

El duelo en Valladolid parece ideal para dar minutos a jugadores como Raya o Samu, dos meritorios. «Es un chico muy joven, está en proceso de formación y viéndolo entrenar se le aprecia un rendimiento muy bueno. Siempre está preparado y seguro que en el futuro va a ser un futbolista muy importante», dijo De la Fuente sobre el ariete del Oporto. «Mañana no vamos a hacer concesiones, pero si jugara David (Raya) o Álex (Remiro) tendríamos a uno de los mejores porteros del mundo», explicó sobre las alternativas en la portería.