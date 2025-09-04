LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jorge de Frutos, jugador del Rayo y la selección EFE
Fase de clasificación

Dani Vivián y Jorge de Frutos, descartados para el partido contra Bulgaria

Los dos futbolistas se caen de la lista de 23 para el primer encuentro de la selección en su rumbo al próximo Mundial

David Hernández

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14

Ya se conocen a los 23 jugadores que estarán disponibles para Luis de la Fuente en su primera prueba hacia el Mundial de 2026. De la lista final se caen Dani Vivián y Jorge de Frutos, que tendrán que esperar al partido de Turquía para tener una oportunidad. El jugador del Rayo sustituyó a Yéremy Pino en la convocatoria, tras lesionarse durante la concentración. De Frutos, que está a un gran nivel con su club, no le bastó para formar parte de la nómina de centrocampistas ofensivos de España, en la que sí estarán los jugadores del Barça, Dani Olmo y Fermín.

En el caso de Vivián, el jugador vasco tiene mucha carga de partidos con el Athletic, al haber pocas piezas en defensa y con el agravante producido por el fichaje frustrado de Aymeric Laporte. Es por ello que ha sido el descarte de una zaga muy bien cubierta con Dean Huijsen y Pau Cubarsí. Estas dos bajas se suman a la de los lesionados Fabián Ruiz y Gavi, este último sustituido por Aleix García. El centrocampista del Bayer Leverkusen heredará el dorsal '9' del jugador del Barça para esta fase de clasificación.

Las dudas existentes sobre los otros números se han resuelto con Huijsen, que lucirá el '5' y el debutante Jesús Rodríguez el '14'. A pesar de todas las bajas, España es favorita para vencer a Bulgaria este jueves en el Natsionalen Stadion Vasil Levski de Sofia. Es un partido ideal para que muchos futbolistas con menos presencia tengan una oportunidad, aunque Luis de la Fuente no querrá arriesgar en exceso y por ello ha descartado a los dos jugadores que menos seguridad le ofrecían para abordar el encuentro.

