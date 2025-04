Silencio en Las Gaunas

Silencio. Enorme. Acorde a la indiferencia. La UD Logroñés ha ganado al Subiza, 3-0, y empata a puntos con el Ejea, 49, en ... la sexta plaza. La Copa es posible. Dependerá de los dos últimos partidos. Quien no se consuela es porque no quiere. La Copa, ese torneo menor convertido en el eje de estas semanas deportivas. Dos penaltis han finiquitado desde el inicio a un triste Subiza, que acudía a un partido de trámite. Piensa en el futuro, como la UD Logroñés. O, al menos, es lo que debería hacer.

UD Logroñés: Royo, Yasin, Bobadilla, Dias, Mateo, Garrido (Sarriegi, 80), Gualda, Agüero (Riki, 75), Madrazo (Iñaki, 80), Barrero (Pau, 67) y Lupu (Nájera, 80). 3 - 0 Subiza: Ander, Larrión, Ansó (Bonel, 65), Ciaurriz (Lucas, 65), Jiménez, Iker (Monreal, 65), Auria, Amadoz, Aguinaga (Sola, 76), Marticonera e Iguaz. Goles: 1-0, m. 25. Barrero, de penalti; 2-0, m. 31. Lupu, de penalti; 3-0, m. 36. Madrazo.

Árbitro: Catalá Ferrán. Amonestó a los locales Barrero y Garrido y al visitante Jíménez.

Incidencias: Las Gaunas. Trigésimo segunda jornada de Liga. Tarde desapacible y lluviosa. La entidad y el Banco de Alimentos recogieron cómida antes del inicio del compromiso.

No hay nada peor en un estadio que el silencio. Denota falta de interés, indiferencia o que el equipo no ha cumplido el objetivo. Todo ello sin olvidar y aplaudir al aficionado fiel, al que acude llueva o salga el sol, sea buena o mala la temporada. Tiene mérito. Sea como fuera, Las Gaunas era la personificación del silencio, del me da igual, del estoy cansando, del no sé que haré la próxima campaña. Más por las ausencias que por las presencias. Y todo ello a pesar de ganar con holgura al Subiza, aunque a estas alturas de la temporada la victoria no ilusiona. Ni los goles.

Carlos Lasheras mantuvo la idea. Desaparecieron del once Monreal, Facchin y Caballero y reaparecieron Joao Dias, Agüero y Garrido. Ahora bien, poco importante la relación cuando a la media hora de juego ganas por 2-0 merced a otros penaltis. Marcar pronto o antes que el rival es casi sinónimo de triunfo en esta categoría. Lupu provocó el primero, que transformó en gol Barrero tras una breve conversación con el rumano, y Gualda el segundo, que se anotó Lupu. El orden de los no altera el producto final. Así, los riojanos ganaban por 2-0, que rápidamente se convirtió en un 3-0 tras una buena acción ofensiva por la derecha que acabó con centro de Yasin y remate de Madrazo. Partido resuelto.

La imagen y la renta bien podrían ser propias de la pasada campaña, esa en la que el aficionado se aburría en la grada tras el descanso porque el enfrentamiento estaba decidido. Un espejismo más en esta temporada. El partido no daba para más, pero el trámite debía completarse para agrado o desagrado de la grada.

Regreso de Sarriegi

El partido murió con el final de la primera mitad. La UD Logroñés había llenado sus alforjas y el Subiza no quería un mayor castigo. Dejar pasar el tiempo y espera al próximo fin de semana. La aspereza presidió el segundo periodo. Partido de ida y vuelta, pero sin nada que emocionase al tendido.

Ambos técnicos aprovecharon para repartir minutos. Lasheras rescató a Sarriegi, lo más destacable, aunque sollo resten dos encuentros y poco pueda hacer el vasco. Aun así, es una buena noticia. Pequeños detalles más allá del fútbol en sí. Barrero no llegó a empujar el balón de Agüero y Marticorena mandó el balón a la grada en una de las escasas ocasiones que el Subiza se aproximó al área local.