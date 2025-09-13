LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Mendia da instrucciones a sus jugadores. SONIA TERCERO

Unai Mendia

Entrenador de la UD Logroñés
«Se espera mucho de nosotros, que seamos dominadores en casa»

El preparador debuta en Las Gaunas al frente de muchos jugadores que ni siquiera conocen el campo con el urgente reto de olvidar Vitoria

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:16

La buena noticia es que Unai Mendia podrá contar mañana con todos sus jugadores. La menos buena es que debuta la UD Logroñés en ... Las Gaunas con el inconveniente que ha generado la derrota en Vitoria, traspié que muy pocos pensaban vivir. El técnico advierte de que el Náxara de este domingo nada tiene que ver con el que visto en Varea en pretemporada mientras alienta a los suyos a superar el examen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  5. 5 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  6. 6 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  7. 7

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  8. 8

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  9. 9 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  10. 10

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Se espera mucho de nosotros, que seamos dominadores en casa»

«Se espera mucho de nosotros, que seamos dominadores en casa»