La buena noticia es que Unai Mendia podrá contar mañana con todos sus jugadores. La menos buena es que debuta la UD Logroñés en ... Las Gaunas con el inconveniente que ha generado la derrota en Vitoria, traspié que muy pocos pensaban vivir. El técnico advierte de que el Náxara de este domingo nada tiene que ver con el que visto en Varea en pretemporada mientras alienta a los suyos a superar el examen.

«Venimos de un inicio malo. La semana la hemos preparado como lo hacemos habitualmente. Hay buena actitud y recuperamos a algunos jugadores lesionados. Tenemos que buscar nuestro mejor nivel para que el domingo (mañana) podamos competir y quitar la sensación mala del sábado pasado», explicaba Mendia.

El preparador admitía que su equipo estaba «un poco dolido en el orgullo» porque esperaba un inicio mejor. «Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa, buena oportunidad para sumar. Cuando pierdes, ssiempre quieres que llegue cuanto antes el próximo partido», añadía.

Derrota, la de Vitoria, que no cambia las ideas establecidas para esta aventura. «Te puede poner más en guardia, te puede doler un poco más el orgullo, pero la manera de entrenar, la dinámica, el método, nuestra idea de juego, todo eso no se altera por no ganar un partido. Tenemos que corregir cosas y hay que analizar por qué pierdes, pero la manera de entrenar no se altera», advirtió antes de incidir en el aspecto físico, en el desgaste de las primeras partes y en el bajón que experimentan en las segundas. «Lo hacíamos en el Mirandés, Rayo, Bolívar y Teruel. Los inicios nos han costado. No solo es el tema físico. Hay veces que hay que mantener la concentración y hay veces, en las segunda partes, que no solo es cansancio. Creo que físicamente estamos bien, pero es verdad que atrás hay, de vez en cuando, algún desajuste o falta de concentración. En los últimos minutos no estamos compitiendo tan bien», expresó.

Pasado del que aprender, pero el presente tiene coprotagonista: el Náxara. «Estuve en Nájera el domingo y es un equipo muy cambiado respecto al que jugó contra nosotros en pretemporada. Viene de ascender, con una dinámica muy positiva del año pasado. Se espera mucho de nosotros, que seamos dominadores en casa, pero para muchos de nuestros jugadores es un partido casi neutro, porque ni siquiera conocen Las Gaunas», concluyó.