Unai Mendia: «Ante el Beasain espero un partido competitivo, como todos los de esta categoría»

La Unión Deportiva Logroñés recibe este domingo (18.00 horas) en Las Gaunas, al Beasain, actual farolillo rojo de la clasificación. Un encuentro que ... pese a las diferencias clasificatorias no será sencillo para el conjunto blanquirrojo, cuyo entrenador, Unai Mendia, tiene un vínculo especial con el rival. «Venimos de un buen empate contra el Real Unión, aunque creo que incluso pudimos hacer partido para sacar la victoria, pero por la manera en que se consiguió, por el estado del campo, yo creo que nos adaptamos bien y es un punto muy positivo», explicó en rueda de prensa. «La semana ha ido bien a nivel de intensidad, de energía del equipo, ahora mismo está bien, está enchufado», añadió el míster.

Con respecto al sentimiento que tiene con el Beasain, Mendia indicó que se trata de un partido «un poquito especial, porque soy de Beasain, he jugado allí desde pequeñito, incluso algunos jugadores del Beasain también los he tenido cuando he sido entrenador allí». A su juicio, independientemente de que un partido especial, es sobre todo un choque «importante y en casa, otra vez delante de nuestra gente, y a ver si somos capaces de seguir con las buenas sensaciones de Mutilvera, de Irún, y llevar a Las Gaunas el nivel de juego para sacar el partido adelante».

Pese a ocupar la última plaza de la clasificación, el Beasain ha competido en todos sus encuentros. «Sería un paso importante conseguir la tercera victoria seguida en Las Gaunas. Un partido trampa para mí no va a ser porque ya que el Beasain viene compitiendo bien, contra el Real Unión ha sacado el mismo resultado que nosotros, contra el Ebro iba 1-0, al final les meten un gol del centro del campo en una situación muy puntual. Contra el Amorebieta pierden 2-1, hacen un muy buen partido, fallan un penalti, tienen ocasiones, al final acaban perdiendo 2-1, pero el Beasain ya viene compitiendo bien», observó el técnico.

Mendia recordó que el año pasado el Beasain empezó igual y «luego le dio la vuelta, hizo una dinámica increíble, acaban ascendiendo y muchos jugadores además ya saben lo que es jugar en estas categorías, incluso en categorías superiores». En este sentido, enfatizó de que no se trata de un partido trampa. «De hecho es un partido complicado, sabiendo además que venimos de dos partidos en casa contra Náxara y Ebro, que los ganamos por la mínima en el minuto 97, uno de ellos, y entonces espero un partido competitivo, como son prácticamente todos los de esta categoría. No va a ser fácil y ojalá nos dé para sacar el partido adelante», puntualizó el míster.

El Beasain es un equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada, con jugadores más experimentados «que igual muy jóvenes, que ya vienen tiempo jugando juntos, que se conocen entre ellos, que compiten bien, que te ponen dificultades». Ante esto, la UDL debe repetir las «cosas que estamos haciendo bien hasta ahora», tratar de «mover el balón rápido, cosa que igual no lo hicimos tanto contra el Náxara y luego conseguir juntar circulaciones rápidas, encontrar los espacios, ser eficaces de cara a portería», señaló Mendia, que reforzó la idea de ser más dominadores. «En casa somos más poseedores de balón. Debemos tratar de acertar en otras ocasiones y tener mucho cuidado en las vigilancias, pues ya digo que son gente rápida y gente que ya sabe jugar a esto», agregó.

Para este encuentro, Unai Mendia no podrá contar con Berto Rosas, convocado por la selección de Andorra, ni con Lupu, que arrastra una lesión de cierta duración. Además, Taliby llegará al choque entre algodones. Las bajas de los dos 'nueves' no preocupa al entrenador navarro. O por lo menos eso es lo que dice delante de los micrófonos. «Son bajas importantes. Pero Joel Febas conmigo ya lo ha hecho la temporada pasada muchísimas veces. Le tengo mucha fe, a mí me encanta Joel, y luego tenemos varias opciones más con jugadores jóvenes también que yo creo que nos pueden ayudar en esa posición», asumió.

El hecho de poder alcanzar la punta de la clasificación (el de la UDL-Beasain es el último choque de la jornada el domingo) no altera demasiado a Mendia, aunque es consciente de que mentalmente puede ayudar mucho. «Para mí el partido es importante por la posibilidad de sacar tres puntos, y luego creo que para todos es bonito si conseguimos ganar probablemente vernos ahí arriba. Creo que para todos los aficionados, para nosotros mismos y así, pues también empezar y vernos arriba, pues por qué no, sabiendo que queda muchísimo y que la clasificación ahora evidentemente no es una importancia capital. Pero vernos arriba te hace trabajar incluso con mejores sensaciones».