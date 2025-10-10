LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Mendia en un partido de la UD Logroñés en Las Gaunas. Juan Marín

Fútbol | UD Logroñés

Unai Mendia: «Ante el Beasain espero un partido competitivo, como todos los de esta categoría»

La UD Logroñés recibe el domingo al colista de la clasificación con pies de plomo y con las sensibles bajas de los delanteros Lupu y Berto Rosas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:13

Comenta

La Unión Deportiva Logroñés recibe este domingo (18.00 horas) en Las Gaunas, al Beasain, actual farolillo rojo de la clasificación. Un encuentro que ... pese a las diferencias clasificatorias no será sencillo para el conjunto blanquirrojo, cuyo entrenador, Unai Mendia, tiene un vínculo especial con el rival. «Venimos de un buen empate contra el Real Unión, aunque creo que incluso pudimos hacer partido para sacar la victoria, pero por la manera en que se consiguió, por el estado del campo, yo creo que nos adaptamos bien y es un punto muy positivo», explicó en rueda de prensa. «La semana ha ido bien a nivel de intensidad, de energía del equipo, ahora mismo está bien, está enchufado», añadió el míster.

