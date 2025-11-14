La UD Logroñés sigue buscando su nueve

Joel Febas, Berto Rosas y Yanis Lhery. Esos son los tres jugadores que Unai Mendia ha utilizado como referencias atacantes en sus onces a lo ... largo de las diez jornadas de liga disputadas hasta la fecha. El técnico de la UD Logroñés ha ido alternando esos nombres en la posición más adelantada del equipo, pero parece que aún no ha dado con ese nueve al que dar continuidad.

Al principio de la temporada, dos jugadores partían como los destinados a pelear por ese puesto de delantero centro en los onces del entrenador de Beasain: Berto Rosas y Andrei Lupu. El primero de ellos ha sido la opción más utilizada por Mendia, siempre que el ariete ha estado a disposición del técnico. El problema ha residido en que el andorrano no ha encontrado regularidad, ya que se ha ausentado en varios encuentros, en la mayoría de las ocasiones por la llamada de su selección para diferentes compromisos internaciones. Aun así, Rosas ha sido titular en cinco partidos y, de momento, solo un tanto figura en su cuenta goleadora.

Lupu, por su parte, solo contó con minutos en los dos primeros compromisos ligueros de la UD Logroñés, contra el Alavés B y frente al Náxara. En ambas citas saltó al terreno de juego desde el banquillo y ante los de Arturo Guerra tuvo que ser sustituido solo un cuarto de hora después de haber ingresado en el campo. Se lesionó y su ausencia se ha prolongado ya durante dos meses. Una baja que, para su fortuna, parece próxima a llegar a su fin, puesto que al delantero ya se le ha visto esta semana ejercitándose con sus compañeros en las instalaciones de la Ciudad Deportiva blanquirroja.

Con Lupu lesionado y con Rosas ausente en varios enfrentamientos, Mendia ha tenido que tirar de recursos en la plantilla para buscar un nuevo referente arriba. Y el elegido en más ocasiones para cumplir con esas funciones ha sido Joel Febas. El ex del Teruel llegó a Logroño como un jugador de banda o un segundo punta, pero las necesidades han hecho que juegue muchos minutos como delantero centro. Tiempo que le ha valido para anotar un gol, frente al Beasain.

Rosas y Febas se han repartido la mayoría del protagonismo en esa posición, pero la sorpresa llegó en el partido contra el Utebo. Aquel día, de buen recuerdo para la parroquia blanquirroja, Mendia le dio la titularidad en punta a Lhery, quien hasta ese momento solo había partido en el once en una ocasión, frente al Ebro.

Lhery completó una muy buena actuación ante el equipo que por aquel entonces mandaba en la tabla. Jugó bien y metió un gol, pero en la siguiente jornada, ante el Sestao, no dispuso de minutos. Es posible que Mendia le vea más para jugar en Las Gaunas que fuera de casa, por lo que este domingo ante el Eibar B podría volver al once. Lupu, si ya está listo, y Febas son las otras alternativas, puesto que Rosas se ausentará al haber sido convocado con Andorra.