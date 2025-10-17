Mendia: «Venimos de una buena racha y queremos seguir así»

Último entrenamiento de la UD Logroñés antes de que este sábado (18.00 horas) visite el campo del Amorebieta. Otro rival de los tres ... descendidos de Primera Federación -ya jugó contra el Real Unión, que es otro de ellos- y que pondrá las cosas muy difíciles al equipo blanquirrojo. Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación.

Partido contra el Amorebieta

Es un equipo que ha hecho una buena plantilla, que tiene jugadores con experiencia incluso en categorías superiores, los Odei, Castañeda, Ceballos. Tiene muchísimos que han jugado incluso en el fútbol profesional en Segunda División y esperamos un partido complicado con un buen entrenador, con una idea muy clara, con un equipo que en casa compite muy bien, que vienen de haber ganado los últimos dos partidos en casa y que seguro no nos lo va a poner fácil.

Momento de la UD Logroñés

Venimos de una buena racha. Los últimos dos partidos fuera de casa creo que en Irún competimos bien, aunque no lo pudimos ganar, pero sacamos un buen empate. Contra la Mutilvera también lo hicimos bien, sacamos el partido y estamos compitiendo bien. A ver si mañana podemos dar otro pasito adelante y seguir con esta dinámica.

Las características de Urriche

En Urriche es bien difícil sacar puntos, es un campo muy peculiar, de hierba natural, la gente también está cerca. Creo que el tiempo, las condiciones meteorológicas, van a ser favorables. Pero es un campo que a veces con la lluvia también se complica, se puede poner un poquito pesado.

¿Le sorprende que la UDL tenga que remontar algunos partidos?

Lo que me sorprendería es que no se complicaran, porque siempre he dicho que hay una igualdad máxima en la categoría. Eso no me sorprende y tampoco me sorprende que al final acabemos remontando y ganando los partidos, porque te digo que estamos haciendo bien las cosas, que competimos bien, que el equipo está vivo y hay veces que al remontar le quitamos valor y para mí es todo lo contrario. Al final le ganamos al Ebro sin remontar, ganamos en la Mutilvera 0-4 haciendo un partidazo y casi nos parece simple, pero estos partidos son de mucho mérito.

Enfermería

Pues tenemos a Lupu, que no acaba de…, que sigue ahí en la enfermería. Y luego tenemos un par de jugadores que están con molestias, pero vamos a esperar un poquito todavía hasta mañana, veremos si llegan o no. ¿Hay dudas de la portería? Tenemos ahí a Taliby que no acaba de estar al 100%, veremos mañana. En caso de que Taliby no pudiera, con Jorge y con Alex estoy encantado y para adelante con el que esté.