José Martínez Glera Logroño Viernes, 4 de abril 2025, 14:09

Dos días para deshojar la margarita. El partido de la UD Logroñés contra el Anguiano no queda en un plano secundario, pero no es ... trascendental salvo para pensar en la Copa del Rey, objetivo que también está lejos a día de hoy. Lo importante de este fin de semana es que Félix Revuelta estará en Logroño e intentará resolver asuntos pendientes, caso de la continuidad de Carlos Lasheras o no en los despachos a partir del 1 de julio.

Hace muchas semanas que Lasheras tiene una propuesta de renovación. Revuelta ha alabado públicamente su comportamiento, pero a día de hoy la propuesta no está firmada y Lasheras está más fuera que dentro. Si continúa, será con unas condiciones concretas y con más poder del que ha disfrutado. Su parcela, con el primer equipo le vale. «Llega Félix este fin de semana. Estaremos, hablaremos y veremos. Yo he hablado con él, pero veremos a ver qué decisiones tomamos. No hay una fecha límite, de momento no», decía esta mañana Lasheras al preguntarle una vez más por su permanencia o por su marcha. Cuando habla de fecha límite se refiere a dar una respuesta a la propuesta de renovación. «La verdad es que estoy muy agradecido a Félix por el comportamiento que ha tenido las últimas semanas y meses hacia mí», insistía. Lo que sí ha dejado claro Lasheras es que su situación personal no interfiere en el trabajo del club pensando en la próxima campaña. Asegura que sigue elaborando informes y recopilando documentación pensando en el futuro. Con él o sin él. «La secretaría técnica sigue trabajando. Seguimos viendo partidos y jugadores; seguimos haciendo informes de futbolistas y de equipos y seguimos hablando con agentes. Toda la información se va quedar en este club. ¿Qué es la secretaría técnica? Todos los que trabajan en scouting para mí. Eso lo vamos a seguir haciendo, no hay problema. Otra cosa es que vamos a ver en qué queda todo y a partir de ahí supongo que Félix también querrá tomar decisiones en función de cómo vaya todo», explicaba. Hay que seguir esperando.

