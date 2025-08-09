La UDL ficha al extremo izquierdo Yanis Lhery

Martín Schmitt Logroño Sábado, 9 de agosto 2025, 14:16 Comenta Compartir

La Unión Deportiva Logroñés ha anunciado este sábado, a la hora del vermú, un nuevo refuerzo para la siguiente temporada. Se trata del extremo francés Yanis Lhery, que con 22 años llega cedido procedente del Alcorcón y con ficha Sub'23. Formado en la cantera del Saint-Etienne, en la temporada 2024-25 recaló en el conjunto madrileño. Yanis Lhery empezó a jugar en el filial, con seis partidos y un gol, y después subió al primer equipo, en Primera Federación, con el que disputó diez encuentros más.

Internacional con Francia en categorías inferiores, Lhery destaca por su velocidad y su capacidad de desborde, un extremo abierto en la banda que encara a la defensa rival: «Me siento muy ilusionado por fichar por el Logroñés. Estoy muy contento de llegar a este proyecto, con muchas ganas de empezar a trabajar y de conocer a mis compañeros. Muchas gracias al club por la confianza depositada en mí», explicó el jugador en declaraciones a las redes sociales del club.