La UD Logroñés se consuela en Zubieta

Zubieta ha puesto punto y final a la mala racha de la UD Logroñés lejos de casa. Ha ganado, con un solitario gol de ... Nájera, y adelanta al Ejea en la tabla. En su mano está jugar la Copa, éxito que para nada oculta la pésima temporada. La instalación realista no ha estado unida casi nunca a buenos momentos en la historia de la UD Logroñés y, desde luego, este triunfo tampoco cambia la relación, salvo en un análisis cortoplacista. Siete días más y vacaciones.

Real Sociedad C Zango, Garro, Díez de Alda (Iker, 61), Ropero, Fernandorena (Ferrer, 80), Gabo (Hodei, 61), Oleaga, Agirre, Negredo (Arruti, 61), Gorosabel (Torres, 80)) y Soroeta. 0 - 1 UD Logroñés: Royo, Yasin, Monreal, Bobadilla, Mateo, Agüero (Pau, 70), Sarriegi, Caballero (Garrido, 86), Madrazo, Nájera (Iñaki, 75) y Lupu (Barrero, 86) Goles: 0-1, m. 40. Nájera.

Árbitro: López Romera. Mostró amarilla a los locales Agirre y Ferrer y los visitantes Monreal y Royo.

Incidencias: Instalaciones de Zubieta. Pénultimo partido de la temporada regular. Mañana fresca. Presencia de seguidores blanquirrojos, respuesta de enorme mérito.

Al igual que el campo en el que ambos equipos se citaron, la Real Sociedad C está inmersa ya en plena construcción de una plantilla que competirá en Tercera con el ánimo de ascender. Si ya era joven antes de este encuentro, más lo ha sido este domingo, aunque esa es una historia que poco o nada afecta a la UD Logroñés, salvo en lo la construcción o reconstrucción pensando en su tercer curso en la misma categoría. Así, Carlos Lasheras introdujo diferentes cambios alejándose de la máxima técnica que viene a decir que aquello que funciona no se toca, sobre todo cuando hay un objetivo que alcanzar. Sarriegi regresó el once inicial, Agüero se posicionó en la derecha y Nájera vio la luz con su presencia en el encuentro. Por cierto, de Dias y Valcarce, ni rastro.

En semejante escenario y con estos invitados, ambos se dedicaron a jugar. Poca presión y tensión, la justa. No están las mentes para más. Eso sí, partido abierto, con espacios. Así llegó el primer aviso local, un disparo de Fernandorena desde la frontal del área que Royo impidió que se convirtiera en gol. O el de Soroeta mediado el primer acto, aunque no cogió portería. La UD Logroñés buscaba más los espacios por fuera. Agüero cruzaba en exceso el balón tras la incorporación de Mateo; por la derecha, Lupu remata el segundo servicio de Yasin, sin problemas para el portero local. Ambos, Lupu y el cancerbero volverían a encontrarse poco después. El blanquirrojo, este domingo de negro, regateó a Garro en su salida, pero ya casi pisando la línea de fondo. Se buscó angulo mínimo, pero Ropero sacó el balón bajo palos. Lamentó visitante similar al que experimentó casi acto seguido Agirre, al estrella su testarazo en el larguero. Todo era fruto de un partido sin barreras, sin tensiones, en el que la intensidad defensiva era la justa en ambas escuadras.

Así, los riojanos alcanzarían el gol antes del descanso y después de ver cómo Negredo no llegaba a empujar el balón a la redes y que Zargo se luciera a disparo de Agüero. De portería a portería. Yasin colgó el esférico al segundo palo, Madrazo lo devolvió al punto de penalti y Lupu asistió a Nájera para que superase al cancerbero realista. Pecado mortal, dos toques dentro del área antes del gol.

Más de lo mismo

No varió el pensamiento tras el descanso. Ambos se sentían a gusto, más la UD Logroñés que la Real, que no quería despedirse de su afición con una derrota. Royo intervino a disparo de Gorosabel en el primer ataque local y abría así una sucesión de ocasiones para ambos.

Partido de ataques. El que tenía el balón llegaba al área rival. Al disparo de Gorosabel contestó primero Lupu y después Nájera. Ambos sin éxito, sobre todo el segundo, que se plantó solo ante Zargo y mandó el balón fuera. La calma era todo lo absoluta que puede ser en competición. Ambos técnicos movieron sus banquillos. Pau e Iñaki se sumaron al partido en el caso de la UDL, mientras que la Real agotó los cambios.

La savia nueva dio opción a los locales de empatar el duelo, pero apareció Royo, sobre todo a un potente y centrado disparo de Soroeta. La UD Logroñés también llegaba con claridad. Lupu pudo ampliar su renta apenas unos segundos antes de dejar su plaza a Barrero, al que acompañó Garrido en el movimiento de Lasheras. Sin embargo, el marcador ya no se movió. La UD Logroñés ya depende de sí misma para jugar la próxima edición de la Copa. Triste consuelo.