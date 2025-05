Trabajo, bajar al barro y ganar partidos, la pócima de Quique García para la UDL

No pronunciarás en vano la palabra ascenso. Primera mandamiento de Quique García (Zaragoza, 42 años), que este jueves 22 de mayo ha dado su primera ... rueda de prensa como director deportivo de la UD Logroñés. En esos quince minutos destaca su discurso pausado, medido, eligiendo las palabras y apelando a los silencios. Una comportamiento normal, sin postureo. Tiene claro que llega a un apetecible para cualquier jugador y a un entorno maravilloso. El paso de la semanas ha obrad el milagro porque no hace mucho el entorno impedía fichar jugadores.

El director, que firma por una, ha dejado claro que no hay que hablar de ascenso, sino de trabajo, bajar al barro que demanda la categoría y ganar en casa y fuera de ella sin establecer diferencias de comportamiento. Y también ha sido firme en su afán de intervención en el primer equipo. No todo queda en manos del entrenador, del que ha dicho que deberá adaptarse al estilo del club. Se da por hecho que ese entrenador sea Unai Mendia, hoy en el banquillo del Teruel. Aquí alaba a Mendia para guardar silencio.

Primeros días

Estoy muy contento, aterrizando todavía, pero en lo poco que llevo aquí el recibimiento del club y de la gente ha sido extraordinario. A partir de hoy y de mañana empezamos a edificar este nuevo proyecto.

Objetivo marcado

El objetivo es evidente. Este club tiene que estar en categorías más altas. A partir de aquí, el objetivo va a ser trabajar cada día. Trabajar bien cada día. Yo, el primero y luego el cuerpo técnico y los jugadores. No por estar hablando del objetivo todos los días nos va a ir mejor. Lo primero que he dicho es que el objetivo es evidente, que va implícito con el club en el que estamos y que lo asumimos, pero a partir de ahí quiero lanzar un mensaje que es el de no estar hablando de ascenso todos los días, porque lo que hay que hacer es trabajar, bajar al barro, ganar partidos, ganar en Las Gaunas, ganar en Gernica o donde vayamos y esto es trabajo diario. No nos van a dar más puntos por la camiseta que llevemos o por el objetivo que tengamos.

«Hay que trabajar, bajar al barro y ganar partidos. No nos van a dar más puntos por la camiseta que llevemos o por el objetivo que tengamos» Quique García

Herramientas a su disposición

La Unión Deportiva de Logroñés supone un paso hacia adelante en mi carrera. Es club histórico, con una infraestructura que otros equipos de mayores categorías no tienen. Tenemos todas las facilidades para trabajar en el día a día, por lo que en este sentido no hay excusa. Lo que hay que hacer es utilizarlas bien, ponernos a trabajar y que este entorno maravilloso no nos despiste y no nos haga ser capaces de bajar al barro cuando tengamos que bajar.

Afición dolida

Ahora mismo no puedo pedir nada a la afición y entiendo los años que lleva. Mi mensaje es que no le pido nada. Le tenemos que dar y vamos a empezar con trabajo y luego con un modelo de juego atractivo y con energía. Queremos un equipo que sea reconocible y que ellos se sientan orgullosos de él. Entonces, a día de hoy, 22 de mayo, no les pido nada.

Pilares fundamentales

No voy a valorar las plantillas de los dos últimos años, pero me parecía que tenían buenos jugadores. Lo que me compete es la próxima y en la próxima vamos a intentar tener un equipo que sepa lo que es jugar en los campos a los que vamos a ir, que sepa soportar la presión que puede llevar jugar en Las Gaunas en determinados momentos, y que la conciba como algo positivo, que se traduzca en ilusión y en convencimiento. A mí me gustan las plantillas más bien cortas y con energía, plantillas que vayan con el modelo de juego que queremos instaurar. Una plantilla en torno a los veinte jugadores y equilibrada. Intentaremos contar con gente de la cantera. Si no con ficha del primer equipo sí con participación en el día a día. El mensaje es claro: trabajar cada día y bajar al barro para ganar partidos

«El nuevo entrenador debe adaptarse al modelo de juego que vamos a instaurar, que conozca el grupo. ¿Unai Mendia? Es un gran entrenador» Quique García

Perfil del nuevo entrenador

Que se adapte al modelo de juego que queremos instaurar y que conozca el grupo, los campos que vamos a visitar, los jugadores que compiten en él... Por lo tanto, andaluz no va a ser el entrenador. ¿Unai Mendia? Es un gran entrenador.

Estilo de juego

Lo que vamos a intentar, y tengo el convencimiento de que lo vamos a conseguir, es un equipo reconocible, con identidad, de presión alta, que juegue en campo contrario, que no espera a nadie, que con sus matices sea igual fuera de casa que en casa. Y que tenga cierta pausa con balón, que sea combinativo y enérgico

Plantilla

Me gusta ir de la mano con el entrenador para confeccionarla, aunque haya jugadores que sea más de dirección deportiva y otros más de entrenador. ¿Composición? Aún estoy aterrizando. Puedo tener ideas en la cabeza, pero las tengo que ordenar. Quizá sea un poco pronto (para hablar de renovaciones), aunque tampoco nos vamos a demorar mucho. Estoy recopilando datos de los dos años anteriores, sé por dónde puede ir el tema, pero es un poco pronto todavía.

«Quiero un equipo reconocible, con identidad, de presión alta, que juegue en campo contrario, que no espera a nadie, que sea igual fuera de casa que en casa» Quique García

Cantera

Hay una generación buenísima de futbolistas del 2006. El equipo juvenil de División de Honor ha hecho una gran temporada y hay un filial que ha funcionado muy bien. Estas dos generaciones se juntan y creo que hay jugadores que pueden echar una mano durante el año. Igual tienen su momento, pero no les vamos a regalar entrenamientos. Serán para quienes tiren la puerta abajo

Mercado

Estoy bastante acostumbrado a este mercado. Es una mezcla de muchas cosas. No sé si la plantilla estará completada para el primer día de entrenamiento o no porque el mercado el mercado tiene sus tiempos, pero la intención es que el grueso de la plantilla esté definido en julio. La Unión Deportiva de Logroñés es un club muy apetecible para cualquier jugador y nuestro mercado va a estar ) tanto en Segunda como en Primera. Tengo carpeta de jugadores de Primera.