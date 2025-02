Sin miedo. Sergio Rodríguez quiere un equipo valiente en Unbe, aunque cometa errores. El técnico estaba más sonriente que el domingo. «Fue un error mío ... exteriorizarlo, pero a veces cuesta, porque como digo lo siento (el club)», admitía. Admitió que sus muchos cambios obedecen a que no encuentra el once que haga funcional al equipo. Y todo en busca de una clasificación de la que, hoy, no goza. «Nos debe servir, como mínimo, como toque de atención», advierte al hablar de verse fuera de las cinco primeras plazas.

Estado anímico

No les veo mal. Evidentemente, todos esperábamos haber obtenido otro resultado el domingo y creo que pudimos conseguirlo, pero no se logró y recibimos un mazazo. Y como ya llueve sobre mojado, todavía más. Los jugadores entienden que hay una nueva oportunidad y que no nos sirve para nada estar flagelándonos. Todo lo contrario, hay que trabajar bien, preparar bien el partido y dar el mejor rendimiento posible.

Fuera del 'play off'

Hemos estado prácticamente toda la temporada metidos en la zona de 'play off'. Ahora no solo estamos fuera, sino que hay equipos que vienen muy fuertes. No es que haya cinco clubes y esté asegurado el play off, todo lo contrario, hay siete u ocho equipos y no va a ser fácil. Nos debe servir, como mínimo, como toque de atención. Pero bueno, yo siempre creo que el secreto está en el día a día.

La cabeza del entrenador

Bien, estoy bien. El domingo era un día para ganar y no conseguirlo nos dejó a todos un poco bajos anímicamente. Y luego vas la rueda de prensa y a mí me cuesta, porque cuando lo sientes cuesta un poquito más. Me considero una persona fría, que soy capaz de controlar mis emociones, pero me costó porque soy el primero que sé lo que hay en juego. El primero junto con todos los que estamos en el club. Pero mientras esté en el cargo, por dedicación, motivación, ilusión y ganas no va a ser. Otra cosa es que tengas a veces un día malo. Fue un error mío exteriorizarlo, pero a veces cuesta, porque como digo lo siento. He visto a este club crecer desde el principio. Queremos que todo vaya bien y trabajamos para que vaya bien, por lo que hay momentos que son difíciles.

No hay miedo

No veo miedo en los jugadores. Si les viese con miedo intentaría atajarlo, porque el mayor problema que puede tener un equipo es tener miedo. Prefiero gente valiente, aunque cometa errores. Yo creo y confío en esta plantilla.

El lastre

El punto emocional mental es importante. Es una barrera que debemos romper. Hay que rendir y competir al cien por cien. Cuando las situaciones son límite es cuando hay que olvidarse de todo y salir al campo sin miedo a qué pasará. Más no puede pasar. El domingo nos vamos a enfrentar a un buen equipo, pero quiero regresar con un resultado positivo, con una victoria, pero sobre todo con la sensación de que el equipo no ha tenido miedo, que ha jugado de tú a tú al Eibar B. Si somos capaces de dar nuestra mejor versión, estamos a la altura de poder competir con cualquiera. Por el perfil y por el campo no vamos a poder llevar el peso del partido durante todos los minutos. Es un equipo que exige, muy físico, que juega mucho hacia adelante, que te pone en situaciones complicadas, que en los duelos es ganador,… entonces habrá momentos que nos va a tocar sufrir y lo tenemos que asumir. Debemos jugar con mucho rigor, concentración y ser determinantes en los duelos porque si no nos van a comer.

Cambios y más cambios

Al principio sí que mantuvimos un esquema, pero pasaban las semanas y veíamos que las cosas no funcionaban. El inmovilismo tampoco me convence y hay que dar oportunidad a otra gente. También hemos tenido lesiones y cuando jugábamos la Copa había dos equipos. Cuando las cosas no funcionan como crees que tienen que funcionar hay movimientos, aunque nunca sabes cómo acertar. Yo pongo a los once que creo que son los mejores para ese partido, pero cuando no funcionan bien, la cabeza da más vueltas y hay más rotaciones.