Sergio Gil, el hombre llamado a comandar el ataque de la SD Logroñés

La victoria de la Sociedad Deportiva Logroñés sobre el Eibar B en el inicio de la temporada tuvo varios protagonistas. Pero sobre todos brilló ... la figura del centrocampista Sergio Gil, que marcó el primer gol de los blanquirrojos y asistió a Dani Fernández para el segundo tanto de los hombres de Adrián Cantabrana.

El futbolista zaragozano es uno de los pocos «veteranos». Con 29 años de edad es el único superviviente del equipo del curso pasado junto a Arman Lazkano. Las lesiones quitaron continuidad a Sergio Gil en la era Pouso. Este domingo, el zurdo demostró que se encuentra a un altísimo nivel y que es el hombre llamado a comandar el barco blanquirrojo esta temporada.

Cantabrana conoció a Sergio Gil la campaña pasada y desde entonces es consciente del valor del futbolista aragonés. «No solo a nivel futbolístico. A nivel personal es un tío que si alguien puede y debe portar ese brazalete es él. Se ha visto bien en el campo, se ve todos los días entrenando y para nosotros es un lujo tenerle. Sé la capacidad que tiene y no tengo ninguna duda de que una vez que haya olvidado esa lesión, que ya ni nos acordamos de ella, va a tener una gran temporada», apuntó el míster. «Para nosotros va a ser un pilar fundamental», agregó Cantabrana.

Sergio Gil se acopló muy bien al juego de Dani Fernández, delantero centro que sabe luchar con las defensas rivales. Bien acompañado por Unai Ayensa y Pablo Aguinaga, el centrocampista generó peligro cada vez que el balón pasó por sus pies. Buscó insistentemente a Dani Fernández a espaldas de los centrales y fue el protagonista del primer tanto blanquirrojo. Una jugada que nació en la derecha con un robo de Aguinaga. El balón lo cogió Dani Fernández, que tocó rápidamente a Sergio Gil, que sin pensárselo clavó un zurdazo bajo desde unos 25 metros para marcar. En la segunda parte, en otro robo de Aguinaga, Sergio Gil se hizo con la pelota y asistió a Dani Fernández, que anotó el 2-0. Un triunfo importante que lleva la firma del aragonés.