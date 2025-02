Una Segunda Federación para todas las edades

La veteranía no es garantía. ·

Martín Schmitt Logroño Viernes, 28 de febrero 2025, 07:51

Aunque la experiencia es un grado, el fútbol, muchas veces, no es una cuestión de edad. Los años que puedan llegar a cumplir una determinada ... plantilla no garantizan fiabilidad ni tampoco puntos. La edad de un equipo no está asociada a un ascenso o a un descenso. De hecho, los directores deportivos de los 18 equipos del Grupo II deben mirar bastante poco los documentos de identidad de los jugadores que contratan. Solo hay que echar un vistazo a la clasificación para dar fe de que, por lo menos en la Segunda Federación, poco importa la edad en una categoría para todo tipo de jugadores.

El líder, el Eibar B, es de los conjuntos más jóvenes de la categoría (20,6 años de media). Y es que los equipos filiales tienden a contar con jugadores jóvenes, promesas por pulir para subir al primer equipo. El caso de la Real Sociedad C, que tiene por delante otro filial, es el mejor de los ejemplos. La media de edad del equipo txuri urdin es de 18,9. Un equipo plagado de chavales de 18 y 19 años que quieren seguir ascendiendo en los equipos de Zubieta. En estos casos, la juventud penaliza bastante a este tipo de equipos por falta de experiencia. Salvo el Eibar B, colíder del grupo junto al Arenas de Guecho, todos los demás filiales se encuentran en zona de promoción (el Deportivo Aragón) o de descenso -Alavés B, Real Sociedad C y Subiza-. Paralelamente, la Real Sociedad es el equipo más joven; le siguen el Deportivo Aragón (20,1 de media), el Alavés B (20,4), el Eibar (20,6) y el Subiza (20,7). El Calahorra es el conjunto riojano del grupo II más maduro. Con una media de 26,9 -la segunda plantilla de más edad- cuenta con jugadores como Zubiri, de 30 años; Vega (30 años), o el portero ganés Razak, que cumplirá 38 en junio. Curiosamente, el equipo más longevo, el Izarra (28,3 de media) es el penúltimo clasificado. La UD Logroñés es otro de los equipos con los jugadores más veteranos, con su capitán, Iñaki Sáenz, a la cabeza -en abril cumplirá 37-. Kike Royo (33 años), Madrazo (31), Sarriegi (29), Caballero (30), Monreal (30) o Yasin (30) elevan bastante la media de edad de un equipo que no termina de dar la talla pese a ser el que más presupuesto tiene de la categoría. El Anguiano es otro de los equipos compuesto por un buen grupo de «veteranos» aunque les falla la experiencia en el mundo del fútbol. De toda una plantilla en la que Moha (36 años) es el futbolista de mayor edad, seguido por Íñigo San Martín (35), solo el portero canario Roberto (33) cuenta con experiencia en Segunda División en su época en las filas del Tenerife. El Alfaro y la SD Logroñés superan ligeramente la media de edad de los equipos. El cuadro que entrena Óscar Gurría cuenta con miembros como Fran Sota (34 años) o Mario León (32) como jugadores más veteranos, y a Casas (17) como el novel; en la SDL, Albizua (19) es el más joven y el meta Javi Jiménez (37) y el lesionado Miguel Santos (33) son los mayores bajo las órdenes del míster con más años de la categoría. Porque Carlos Pouso es, de lejos, el entrenador más veterano con sus 64 años; en este apartado, le siguen el preparador técnico del Utebo, Juan Carlos Beltrán (59) y el del Deportivo Aragón Emilio Larranz, que dirige a la segunda plantilla más joven de la categoría.

