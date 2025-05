El burbujeo antes de la celebración

Burbujeo. Así lo llama Carlos Pouso. Hormigueo, cosquillas o mariposas o mariposas en el estómago lo llaman otros. Es lo que se siente antes de ... una ocasión especial. Y esta tarde lo es. La Sociedad Deportiva Logroñés está a noventa minutos de superar la primera eliminatoria del 'play off' de ascenso para quedarse a un paso del retorno a la Primera Federación.

Hace una semana, el conjunto blanquirrojo sacó un empate (1-1) del Estadio Francisco Muñoz Pérez ante el Club Deportivo Estepona. No es una victoria pero vale tanto como si lo fuera. Y es que el gol de Raúl Rubio en el minuto 77 devolvía las tablas al marcador tras el tanto del local Goma en el 48. No se movió más el luminoso y quedaba todo por resolver en el choque de vuelta en el Municipal de Las Gaunas.

Pero la SDL tendrá esta tarde (18.00 horas) la ventaja de que el empate le vale para superar esta ronda. Es decir, los capitalinos pueden jugar con los nervios de un Estepona que tiene la obligación de ganar en Logroño, bien tras los noventa minutos o en caso de que se tenga que disputar una prórroga. No hay penaltis, como en la Copa del Rey. En este caso, la Federación Española premia al mejor clasificado en la liga con la importante ventaja de salir beneficiado si después de los dos partidos y un supuesto tiempo extra el resultado está equilibrado entre los dos contendientes. La Sociedad fue segunda, los malagueños acabaron quintos.

Una fiesta antes de entrar en Las Gaunas La Sociedad Deportiva Logroñés quiere que el choque ante el Estepona de esta tarde se convierta en una gran fiesta que comience horas antes del propio partido y que culmine una vez que se acabe el partido con la clasificación. Para ello, la entidad blanquirroja ha dispuesto una serie de actividades previas y una Fan Zone para disfrute de los aficionados. Para aquellos que pretendan pasar un día en blanquirrojo, en la Fan Zone se podrá disfrutar de música y un ambiento festivo. Además, se instalará un puesto de productos del club y se organizarán diferentes sorteos, como una camiseta firmada por toda la plantilla. En el acceso principal a Las Gaunas se preparará una gran paella, habrá una serie de barras para refrescarse y DJ a partir de las 13.30 horas.

Pero Pouso no contempla jugar con ese margen que le dan las bases de la competición. «Lo he dicho mil veces durante la temporada, no sé cómo se hace salir a empatar. Sé salir a ganar y a perder, porque a veces haces tanto el canelo que dices que hemos salido a perder», explicaba el técnico de Lejona en la rueda de prensa previa.

Es lo que le ha ido bien a la SD Logroñés durante toda la campaña. Ha sido cristalina en su juego, valiente y echada para adelante. Y su entrenador ya dejó claro antes del 'play off' que no iba a hacer demasiados cambios. «Oriol o Javi no van a jugar de delanteros, porque sería una mala señal de que vamos palmando y les he mandado a rematar», adelantaba tan gráfico como siempre el vasco.

El burbujeo -«No es miedo, es prudencia», afirmaba Pouso el viernes- se acabará en cuanto Ibai Rezola Etxeberría, el árbitro del Comité Vasco encargado de dirigir el encuentro, señale el principio del partido. Cuando pite el final, todos en la SD Logroñés, desde el césped a la grada, esperan que ese burbujeo se transforme en satisfacción. Esa que da saber que has hecho los deberes convenientemente. Si es así, será la señal de que el conjunto blanquirrojo solo estará a un paso de volver al tercer escalón del fútbol nacional. Y tocará volver a sentir ese burbujeo de nuevo. Ojalá.