Fútbol | Segunda Federación

La SDL repesca al extremo Bilal Kandoussi

El jugador hispano-marroquí que militó en el club blanquirrojo en el curso 2020/21 recala en La Rioja tras disputar el 'play off' con el Rayo Majadahonda

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 26 de agosto 2025, 13:06

El extremo izquierdo hispano-marroquí Bilal Kandoussi se incorpora a la disciplina de la Sociedad Deportiva Logroñés. El jugador procede del Rayo Majadahonda, equipo ... con el que disputó el 'play off' de ascenso a Primera Federación hace tres meses. Bilal, que firma por un año, ya vistió la camiseta blanquirroja en la temporada 2020-21, cedido por el Castellón.

