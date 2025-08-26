La SDL repesca al extremo Bilal Kandoussi

Fútbol | Segunda FederaciónLa SDL repesca al extremo Bilal Kandoussi
El jugador hispano-marroquí que militó en el club blanquirrojo en el curso 2020/21 recala en La Rioja tras disputar el 'play off' con el Rayo Majadahonda
Logroño
Martes, 26 de agosto 2025, 13:06
El extremo izquierdo hispano-marroquí Bilal Kandoussi se incorpora a la disciplina de la Sociedad Deportiva Logroñés. El jugador procede del Rayo Majadahonda, equipo ... con el que disputó el 'play off' de ascenso a Primera Federación hace tres meses. Bilal, que firma por un año, ya vistió la camiseta blanquirroja en la temporada 2020-21, cedido por el Castellón.
La SDL recuerda en sus redes sociales que Bilal Kandoussi El Khallak (Madrid, 2000) «es un viejo conocido de la afición blanquirroja» ya que jugó en el conjunto blanquirrojo con apenas 20 años. «Tras su paso por Logroño, regresó al Castellón donde llegó al primer equipo. Atlético Baleares, Badajoz, Penya Deportiva y Rayo Majadahonda han sido otros de los clubes que han contado entre sus filas con este extremo rápido, habilidoso y con un excelente uno contra uno», detallan.
Bilal acumula más de 60 partidos entre Primera Federación y la desparecida Segunda B. La pasada temporada disputó la final del 'play off' de ascenso con el Rayo Majadahonda, equipo al que llegó en el mercado de invierno. Firmó 4 goles y 3 asistencias en el cómputo global del año.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.