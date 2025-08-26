La SDL repesca al extremo Bilal Kandoussi

El extremo izquierdo hispano-marroquí Bilal Kandoussi se incorpora a la disciplina de la Sociedad Deportiva Logroñés. El jugador procede del Rayo Majadahonda, equipo ... con el que disputó el 'play off' de ascenso a Primera Federación hace tres meses. Bilal, que firma por un año, ya vistió la camiseta blanquirroja en la temporada 2020-21, cedido por el Castellón.

La SDL recuerda en sus redes sociales que Bilal Kandoussi El Khallak (Madrid, 2000) «es un viejo conocido de la afición blanquirroja» ya que jugó en el conjunto blanquirrojo con apenas 20 años. «Tras su paso por Logroño, regresó al Castellón donde llegó al primer equipo. Atlético Baleares, Badajoz, Penya Deportiva y Rayo Majadahonda han sido otros de los clubes que han contado entre sus filas con este extremo rápido, habilidoso y con un excelente uno contra uno», detallan.

Bilal acumula más de 60 partidos entre Primera Federación y la desparecida Segunda B. La pasada temporada disputó la final del 'play off' de ascenso con el Rayo Majadahonda, equipo al que llegó en el mercado de invierno. Firmó 4 goles y 3 asistencias en el cómputo global del año.