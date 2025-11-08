La SD Logroñés, con un bloque afianzado, se mide a un Náxara en crecimiento

Hay entrenadores que no dan con un once tipo para sus equipos hasta que la temporada está muy avanzada, incluso alguno no consigue encontrar la ... tecla en ningún momento del curso. Otros, por el contrario, enseguida hallan un bloque sobre el que ir armando, salvo variaciones puntuales, sus alineaciones. En ese último grupo parecen encuadrarse Adrián Cantrabrana y su Sociedad Deportiva Logroñés.

Dentro de ese esquema consolidado dos nombres destacan sobre el resto, el de los dos futbolistas que, hasta la fecha, han jugado todos los minutos en la liga: el guardameta Kike Royo y el defensa Simón Lecea. Así, la retaguardia más utilizada por Cantrabrana está compuesta por Zubiri y el de Sotés de centrales, además de Lazkano y Hualde en los costados. Los cambios en esa línea han sido contados: Samuel Clavero ocupó el lugar de Zubiri en el centro de la zaga en una ocasión y Ander Fernández salió de inicio en la Copa. En el lado izquierdo, mientras, ha entrado en dos enfrentamientos Aimar Olarra.

En el centro del campo, David Sánchez parece fijo (ocho titularidades en la liga). Él es el que ofrece un perfil más creativo en una dupla en la que se alternan dos posibles acompañantes. Diego Núñez ha jugado algo más que Joselu Guerra, pero ambos cuentan con la confianza de su técnico. Esa línea medular es la que más ha variado a lo largo de la campaña, puesto que los atacantes suelen cambiar poco y Sergio Gil, por ejemplo, ha sido titular como enganche en todos los partidos ligueros.

En los extremos, por su parte, empezaron Aguinaga y Unai Ayensa, aunque a este último le ha tomado el relevo Bilal, que ha partido en el once en los seis últimos enfrentamientos de la competición doméstica. Hoy, frente al Náxara, Cantabrana tendrá que variar algo en esa posición, ya que Aguinaga no podrá jugar por lesión. La vuelta de Ayensa o la entrada de otros futbolistas como Khitthi son las opciones.

Como delantero, por último, Dani Fernández es otro de esos futbolistas de la plantilla que siempre ha sido titular en la liga. Moha Traore, por el contrario, ha jugado bastante menos a la espera de unas oportunidades que también ansían otros miembros de la plantilla blanquirroja como los citados Clavero, Ander Fernández y Khitthi, así como Santafé, San Martín, Hernando o Mau. Este último es el único jugador que todavía no ha debutado.