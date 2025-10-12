LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Kike Royo observa a los jugadores del Utebo celebrar tras encajar un gol en Santa Ana. Agencia LOF

Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés conoce la derrota

Los blanquirrojos caen en casa de un Utebo que le remontó en dos ocasiones en un encuentro áspero y que pudo ser para cualquiera

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025

Comenta

Pudo ser para cualquiera, pero el premio se lo llevó el Utebo, que remontó hasta en dos ocasiones a una Sociedad Deportiva Logroñés que ... no tuvo consistencia para defender las rentas favorables en un encuentro áspero con diez tarjetas amarillas. Al final, fue el exCalahorra Diego López de Haro el que marcó eñ 3-2 final con el que finalizó el encuentro en el que los blanquirrojos conocieron por primera vez la derrota este curso.

