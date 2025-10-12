La SD Logroñés conoce la derrota

Pudo ser para cualquiera, pero el premio se lo llevó el Utebo, que remontó hasta en dos ocasiones a una Sociedad Deportiva Logroñés que ... no tuvo consistencia para defender las rentas favorables en un encuentro áspero con diez tarjetas amarillas. Al final, fue el exCalahorra Diego López de Haro el que marcó eñ 3-2 final con el que finalizó el encuentro en el que los blanquirrojos conocieron por primera vez la derrota este curso.

Saltó mejor la SDL al campo de Santa Ana, bien plantado atrás y buscando las sociedades para acercarse a la portería defendida por Chanza. Desde el inicio ambos conjuntos mostraron que iba a ser un choque intenso, pero eran los blanquirrojos los que llevaban la iniciativa. No habían pasado siete minutos cuando aparecieron en escena Dani Fernández y Sergio Gil. El primero buscó la entrada del segundo en el área pero el zaragozano no pudo impactar con contundencia el balón.

Utebo Chanza, Mateu (Álvarez, 62), Meseguer, Guti, Íñigo, Suárez, Sanchís, Pedrosa (Barry, 62), Ces Cotos (Diego López, 62), Camilo (Mendinueta, 88) y Beitia (Marín, 73). 3 - 2 SD Logroñés Kike Royo, Hualde, Lecea, Núñez,Dani Fernández (Moha, 58), David Sánchez, Sergio Gil (Joselu, 65), Bilal (Olarra, 65), Lazkano, Zubiri y Aguinaga (Ayensa, 81) Goles: 0-1, min. 26: Aguinaga, que bate a Chanza con un zurdazo desde fuera del área. 1-1, min. 38: Suárez, asistido por Ces Cotos después de un error de Lecea. 1-2, min. 54: Bilal, que marca a centro de Aguinaga. 2-2, min. 56: Suárez, que toca el centro de Ces Cotos. 3-2, min. 84: Diego López, que la clava en la escuadra

Árbitro: Roberto Carralero. Amonestó a los locales Camilo, Beitia, Barry, López e Íñigo y a los visitantes Zubiri, Núñez, Bilal, Sergio Gil y Moha.

El Utebo, poco a poco, fue ganando metros y empezó a acercarse a la portería de Kike Royo. Pedrosa, en una internada por la derecha, enganchó y soltó el zurdazo que salió demasiado alto. La lucha estaba en el centro del campo y en un descuido defensivo Dani Fernández estuvo cerca de hacer el gol de la temporada al ver a Chanza adelantado y tratar de marcar desde mitad de campo. Y poco después llegaría el tanto inicial gracias al robo del balón en el círculo central de David Sánchez, aunque su pase a Aguinaga se fue largo, el extremo navarro le arrebató el balón a la defensa, acomodó el esférico para su zurda y sacó un latigazo que se clavó en la escuadra de Chanza. Un golazo para dar cierta tranquilidad a la SDL.

Sin embargo, ocurrió lo contrario. Después del tanto riojano el equipo de Adrián Cantabrana dio un paso atrás y el Utebo olió sangre. Ces Cotos y Camilo Leiton empezaron a ganar sus duelos por las bandas y el peligro se trasladó al área visitante, donde Kike Royo se enfundó el traje de héroe. Primero con un lanzamiento a bocajarro de Suárez después de un buen centro de Mateu por la izquierda; y luego con una mano espectacular que le sacó a Beitia dentro del área. Nada pudo hacer el cancerbero en el empate del Utebo que llegó de un error grosero en la salida del balón de Simón Lecea que aprovechó Ces Cotos para marcharse por la derecha y regalarle el gol a Suárez.

Tras el descanso, la emoción continuó en Santa Ana y por los mismos derroteros: lucha en el centro del campo. Fue la SDL la que golpeó primero con otra gran jugada de Aguinaga por la derecha. El centro del navarro lo tocó Sergio Gil pero fue Bilal Kandoussi el que logró batir a Chanza para poner el 1-2 en el marcador.

La alegría le iba a durar muy poco a los riojanos porque en la siguiente jugada tras el saque de centro el Utebo empató las cosas con otro tanto del Mago Suárez, que aprovechó un centro de Ces Cotos que había dejado en el camino a Hualde. A partir de entonces, el encuentro se convirtió en un toma y daca con ocasiones para ambos. Aguinaga tuvo un mano a mano que perdió con Chanza y Kike Royo le ganó de forma similar un balón a Íñigo. Nada pudo hacer el portero con el remate de Diego López de Haro a cinco del final que sentenció el encuentro para el conjunto barbo.